    Futbol

    Premios The Best FIFA 2025: fecha, horario y nominados

    Los ganadores se darán a conocer el 16 de diciembre durante una gala especial que se transmitirá en directo desde Doha, Catar.

    Video ¿Ganará el Vasco Aguirre? Así puedes ver los Premios The Best de FIFA 2025

    Los ganadores de los Premios The Best de la FIFA 2025, donde está nominado el mexicano Javier Aguirre, se darán a conocer el 16 de diciembre durante una gala especial que se transmitirá en directo desde Doha, Catar.

    La ceremonia se celebrará en la víspera del partido de la Copa Intercontinental entre el París Saint-Germain y el CR Flamengo, que se disputará en el Estadio Áhmad bin Ali. De manera previa, la FIFA anunciará mediante videos en sus plataformas digitales otros reconocimientos, como el Premio Fair Play, el galardón a la mejor afición, así como los premios a guardametas y goles.

    En la categoría masculina de The Best Jugador de la FIFA figuran nombres como Lamine Yamal, Pedri y Raphinha (Barcelona), Kylian Mbappé (Real Madrid) y varias figuras del PSG, entre ellas Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, y Achraf Hakimi.

    En el apartado femenino destacan Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro, Ewa Pajor y Mariona Caldentey, campeona de Europa con el Arsenal.

    El premio a Mejor Entrenador de la FIFA incluye a Javier 'Vasco' Aguirre , Mikel Arteta, Luis Enrique, Hansi Flick y Enzo Maresca.

    Según la FIFA, se registraron más de 16 millones de votos, con un sistema que otorga el mismo peso a aficionados, prensa y selecciones nacionales.

    Horario y donde ver los Premios The Best 2025

    • Cuándo es: La ceremonia será el martes 16 de diciembre desde Doha, Catar.
    • Horario: La ceremonia inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT.
    • Dónde ver: Podrás ver la ceremonia en vivo a través del sitio web oficial de la FIFA.
