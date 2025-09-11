Big Data sorprende al revelar sus favoritos para ganar la Champions
PSG, actual campeón, Real Madrid y Barcelona, no están entre los principales candidatos a ganar el título.
La inteligencia artificial volvió a marcar tendencia en la previa de la Champions League 2025/26, pues según el Big Data de Opta, los clubes de la Premier League parten como principales favoritos y relegan a equipos como PSG, Real Madrid y Barcelona a un papel secundario.
Liverpool y Arsenal encabezan el ranking de probabilidades para conquistar el trofeo más prestigioso de Europa.
El nuevo formato de liga, estrenado con éxito la temporada pasada, ya tiene definidos a los 36 participantes y sus primeros cruces. La fase inicial comenzará la semana del 16 de septiembre y, además de los tradicionales martes y miércoles, incluirá partidos los jueves.
De acuerdo con los cálculos, el Liverpool lidera con un 20,4% de opciones de ser campeón. Además, cuenta con un 72,7% de posibilidades de llegar a Cuartos, 51,5% de alcanzar Semifinales y 27,6% de estar en la Final.
Detrás se ubica el Arsenal, con un 16% de probabilidades de alzar la Orejona, un 44,8% de avanzar en la primera fase y un 27,7% de disputar el partido decisivo.
La Premier refuerza así su dominio, con cinco de sus seis representantes dentro del Top 10 de favoritos. PSG, vigente campeón bajo la conducción de Luis Enrique, aparece tercero con un 12,1%. Barcelona (8,4%) y Real Madrid (5,8%) se quedan fuera del podio, lejos del favoritismo inglés.