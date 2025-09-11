Video Barcelona y PSG entre rivales de los mexicanos en la Champions League

La inteligencia artificial volvió a marcar tendencia en la previa de la Champions League 2025/26, pues según el Big Data de Opta, los clubes de la Premier League parten como principales favoritos y relegan a equipos como PSG, Real Madrid y Barcelona a un papel secundario.

Liverpool y Arsenal encabezan el ranking de probabilidades para conquistar el trofeo más prestigioso de Europa.

El nuevo formato de liga, estrenado con éxito la temporada pasada, ya tiene definidos a los 36 participantes y sus primeros cruces. La fase inicial comenzará la semana del 16 de septiembre y, además de los tradicionales martes y miércoles, incluirá partidos los jueves.

De acuerdo con los cálculos, el Liverpool lidera con un 20,4% de opciones de ser campeón. Además, cuenta con un 72,7% de posibilidades de llegar a Cuartos, 51,5% de alcanzar Semifinales y 27,6% de estar en la Final.

Detrás se ubica el Arsenal, con un 16% de probabilidades de alzar la Orejona, un 44,8% de avanzar en la primera fase y un 27,7% de disputar el partido decisivo.