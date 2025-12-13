Futbol Gira de Messi por India arranca entre caos, incidentes y reclamos Aficionados protagonizaron actos de vandalismo en Calcuta tras ver al jugador solo unos breves minutos.

Messi ingresó al estadio Salt Lake, saludó al público, recorrió el césped y se retiró en unos veinte minutos, según medios locales. La alta expectativa derivó en descontrol en las gradas, donde aficionados rompieron asientos, vallas y lanzaron objetos al campo ante la frustración por no ver de cerca al futbolista.

Testimonios difundidos por la agencia ANI reflejaron el enojo de los asistentes, quienes r eclamaron el costo de las entradas frente a una presencia fugaz. Videos en redes sociales mostraron escenas de caos en el recinto, contraste con la devoción que el jugador, ganador del premio MVP de la MLS, despierta en un país donde el futbol tiene arraigo.

La agenda del argentino en la India contempla visitas a Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, con actividades promocionales, actos benéficos y eventos deportivos. En ese marco, inauguró de forma virtual una estatua de 21 metros erigida en su honor en Calcuta.

Tras los hechos, la ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, ofreció disculpas públicas y anunció una investigación para esclarecer lo ocurrido.