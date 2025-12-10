    Futbol

    ¡Queman estadio de equipo de futbol de Finlandia, tras descenso!

    El FC Haka desciende a la Segunda División en Finlandia y tres menores de edad provocan incendio de tribunas y cancha.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Video ¡Queman estadio de equipo de futbol de Finlandia, tras descenso!

    El FC Haka de Finlandia perdió la categoría en el máximo circuito de aquel país al sumar solamente 17 puntos. La noche del pasado domingo un grupo de tres menores de edad ingresó al estadio del club y encendió una de las tribunas y la cancha del inmueble. Uno de los involucrados, de 15 años de edad, confesó el delito.

    La rápida propagación del fuego en el estadio Factory Field sorprendió a la dirigencia y conmocionó a la comunidad. El presidente, Marko Larsson, declaró que el siniestro supone un golpe durísimo en medio de la crisis deportiva y económica. “Ciertamente no necesitábamos esto, eso está claro. Ya hemos recibido mucho apoyo de la gente y seguiremos necesitándolo en el futuro”.

    

    El director deportivo de Haka, Olli Huttunen, expresó su indignación ante la prensa local: “Esto es impactantes si pensamos lo importante que es el Factory Field en el futbol finlandés. Este tipo de comportamiento, donde no te importa la propiedad ajena es indignante. Desafortunadamente el mundo es así”.

    El incendio arrasó no solo la estructura de madera de la tribuna, sino que se quemó todo el material almacenado y dejó inservible parte del campo de césped artificial. La estructura principal se mantiene en pie, pero será necesario el demolerla.

