Video Resumen | Le cae la tormenta a Necaxa y pierde con Puebla

El balón no se detiene y continúa rodando en la actividad de media semana. Así, la Liga MX Femenil arranca la Jornada 11 del Apertura 2025 y se disputan, además, partidos en distintas ligas de Centroamérica.

Querétaro y Puebla abren la fecha del futbol femenino en México en un duelo en que ambas escuadras piensa en ganar para escalar posiciones.

PUBLICIDAD

Mientras, en la Primera División de Costa Rica se enfrentan Guadalupe y San Carlos, y en la Liga Nacional de Honduras harán lo propio Platense y Marathón.

Y en Primera División de El Salvador, Hércules y Platense se verán las caras.

Partidos de hoy jueves 11 de septiembre del 2025

Liga MX femenil

- Querétaro vs. Puebla - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT.

Costa Rica: Primera División

- Guadalupe vs. San Carlos -El partido inicia a las 8:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT.

Honduras: Liga Nacional

- Platense vs. Marathón - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.

El Salvador: Primera División

- Hércules vs. Platense - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.