Futbol Partidos del viernes 12 de diciembre: Mexicanos en Europa El futbol continúa alrededor del mundo con emocionantes duelos en todos los frentes.

Por: TUDN

Video Stephano Carrillo debuta con triunfo en su nuevo club en Países Bajos

El fin de año se acerca, pero el balón no deja de girar a lo largo y ancho del planeta futbol, y nos tiene reservados emocionantes encuentros a lo largo y ancho del planeta futbol como con la actividad de los mexicanos en Europa.

El día arranca en la Eerste Divisie de Países Bajos con el Roda de Daniel Lajud ante el De Graafschap, mientras el Dordrecht de Stephano Carrillo recibe al Eindhoven.

PUBLICIDAD

En España la fecha 16 de LaLiga inicia con el juego entre Real Sociedad y Girona, mientras en Italia la Serie A empieza la 15 con el duelo entre Lecce ante Pisa.

Partidos de hoy viernes 12 de diciembre de 2025

Eerste Divisie

- De Graafschap vs. Roda - El partido inicia a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:0 am PT.

- Dordrecht vs. Eindhoven - El partido inicia a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:0 am PT.

LaLiga

Real Sociedad vs. Girona - El partido inicia a la 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

Serie A

Lecce vs. Pisa - El partido inicia a la 1:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 pm PT.