    Futbol

    Partidos del viernes 12 de diciembre: Mexicanos en Europa

    El futbol continúa alrededor del mundo con emocionantes duelos en todos los frentes.

    Por:
    TUDN
    Video Stephano Carrillo debuta con triunfo en su nuevo club en Países Bajos

    El fin de año se acerca, pero el balón no deja de girar a lo largo y ancho del planeta futbol, y nos tiene reservados emocionantes encuentros a lo largo y ancho del planeta futbol como con la actividad de los mexicanos en Europa.

    El día arranca en la Eerste Divisie de Países Bajos con el Roda de Daniel Lajud ante el De Graafschap, mientras el Dordrecht de Stephano Carrillo recibe al Eindhoven.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Futbol

    ¡Queman estadio de equipo de futbol de Finlandia, tras descenso!
    1 mins

    ¡Queman estadio de equipo de futbol de Finlandia, tras descenso!

    Fútbol
    Nicolás Larcamón y su continuidad en Cruz Azul tras eliminación en la Copa Intercontinental
    2 mins

    Nicolás Larcamón y su continuidad en Cruz Azul tras eliminación en la Copa Intercontinental

    Fútbol
    Cruz Azul: defienden a Gonzalo Piovi tras error ante Flamengo en la Copa Intercontinental
    2 mins

    Cruz Azul: defienden a Gonzalo Piovi tras error ante Flamengo en la Copa Intercontinental

    Fútbol
    Cruz Azul se suma a los fracasos de clubes mexicanos tras quedar fuera de la Intercontinental
    2 mins

    Cruz Azul se suma a los fracasos de clubes mexicanos tras quedar fuera de la Intercontinental

    Fútbol
    Cruz Azul pierde ante Flamengo y es eliminado de la Copa Intercontinental 2025
    1 mins

    Cruz Azul pierde ante Flamengo y es eliminado de la Copa Intercontinental 2025

    Fútbol
    Sergio Ramos con ofertas de dos gigantes europeos
    1 mins

    Sergio Ramos con ofertas de dos gigantes europeos

    Fútbol
    Cruz Azul vs. Flamengo EN VIVO, Copa Intercontinental 2025: ¡La Máquina es eliminada!
    74 Historias
    Liveblog

    Cruz Azul vs. Flamengo EN VIVO, Copa Intercontinental 2025: ¡La Máquina es eliminada!

    Fútbol
    Cruz Azul vs. Flamengo: horario y dónde ver el partido de la Copa Intercontinental 2025
    2 mins

    Cruz Azul vs. Flamengo: horario y dónde ver el partido de la Copa Intercontinental 2025

    Fútbol
    Partidos del 10 de diciembre: Champions League y Copa Intercontinental
    3 mins

    Partidos del 10 de diciembre: Champions League y Copa Intercontinental

    Fútbol
    Mercedes Roa rompe el silencio tras sufrir brutal ataque en Francia: esto fue lo que pasó
    2 mins

    Mercedes Roa rompe el silencio tras sufrir brutal ataque en Francia: esto fue lo que pasó

    Fútbol

    En España la fecha 16 de LaLiga inicia con el juego entre Real Sociedad y Girona, mientras en Italia la Serie A empieza la 15 con el duelo entre Lecce ante Pisa.

    Partidos de hoy viernes 12 de diciembre de 2025

    Eerste Divisie
    - De Graafschap vs. Roda - El partido inicia a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:0 am PT.

    - Dordrecht vs. Eindhoven - El partido inicia a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:0 am PT.

    LaLiga
    Real Sociedad vs. Girona - El partido inicia a la 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

    Serie A
    Lecce vs. Pisa - El partido inicia a la 1:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 pm PT.

    Partidos del 11 de diciembre
    Partidos del 10 de diciembre
    Partidos del 9 de diciembre
    Partidos del 8 de diciembre
    Partidos del 7 de diciembre

    Video ¡Una bestia! Doblete de golazos de Mbappé en el Athletic vs. Real Madrid
    Relacionados:
    FutbolDaniel LajudStephano Carrillo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
    Desastre en familia
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX