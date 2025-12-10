Futbol Nicolás Larcamón y su continuidad en Cruz Azul tras eliminación en la Copa Intercontinental El técnico celeste admitió que pagaron caros los errores cometidos ante Flamengo y habló sobre posibles bajas en el equipo para el Clausura 2026.

Video Nicolás Larcamón habla de su continuidad en Cruz Azul tras fracaso

Nicolás Larcamón, director técnico del Cruz Azul, habló en conferencia de prensa este miércoles posterior al partido frente al Flamengo que significó su eliminación en el Derbi de las Américas dentro de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025.

El estratega argentino habló de frente respecto a su continuidad y posibles salidas de jugadores hacia el primer semestre de 2026, año mundialista y que tendrá un cambio de formato para la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

“Estamos en una ventana de receso en la que hay un montón de aspectos a analizar en el rediseño del plantel, continuidad de unos jugadores. Respecto a mi continuidad tengo contrato, si está claro que en este cierre se juntaron las fases de Semifinales como esta participación en la Intercontinental siento que no le pudimos dar ese ansiado título a nuestra afición.

“Si analizas criteriosamente de cómo fueron la definición y el cierre del semestre, no tengo por qué re-ver la situación de la continuidad por lo menos de mi parte”, indicó seguro Nicolás Larcamón, aunque no sin un sentimiento de impotencia y coraje por la forma en la que deberá volver tan pronto a casa.

NICOLÁS LARCAMÓN SE VA CON BRONCA POR LOS ERRORES COMETIDOS EN CRUZ AZUL

En zona de mixta, Andrés Gudiño y Erik Lira, jugadores de La Máquina, defendieron a Gonzalo Piovi, quien tuvo una falla en el área que costó el segundo gol del Flamengo y a la postre la eliminación del Cruz Azul en la Copa Intercontinental de la FIFA 2025. Sin embargo, Nicolás Larcamón lamentó ese tipo de fallas.

“El sentir es de bronca porque fue un partido que sabíamos que era de altísimo nivel de exigencia contra un equipo de los más fuertes, me animo a decir, del mundo. Siento que nos plantamos a jugar de igual a igual.