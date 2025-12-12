    Lionel Messi

    Messi tiene estatua monumental ¿que se parece a Cristiano Ronaldo?

    La estatua más grande del mundo dedicada a la 'Pulga' causa polémica en redes sociales.

    Video Develan estatua monumental de Messi, pero esperen un momento: ¿se parece a CR7?

    Lionel Messi quedó inmortalizado con una estatua gigante de alrededor de 21 metros de altura, o 70 pies, esto en Calcuta, una de las ciudades más importantes de India.

    Las primeras imágenes de la estatua empezaron a circular en redes sociales en lo que es una figura de la 'Ulga' sosteniendo la Copa del Mundo conseguida en Qatar 2022.

    PUBLICIDAD

    De hecho, Lionel Messi asistirá a Calcuta en la 'GOAT Tour', además de visitar otras ciudades importantes del gigante asiático como Nueva Delhi y Bombay.

    A pesar de la visita de Lionel Messi a la India, se espera que la 'Pulga' haga más bien una inauguración virtual de la estatua monumental que también ha llamado la atención por su parecido a Cristiano Ronaldo.

    En redes sociales, varios usuarios han externado, a manera de burla, que la estatua recuerda al astro portugués, considerado rival futbolístico de Lionel Messi.

