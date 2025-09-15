Partidos de hoy 15 de septiembre: Mexicanos en Europa y NFL

Video Genoa sorprende a todo mundo con esta decisión sobre Johan Vásquez

Los partidos de hoy lunes 15 de septiembre abarcan actividad tanto de jugadores mexicanos en el futbol de Europa y también con dos juegos de la NFL.

Después de un muy intenso fin de semana, las emociones todavía se mantienen en el inicio de esta nueva semana.

En Italia, el Genoa de Johan Vásquez se enfrentará al Como 1907, mientras que Daniel Lajud puede ver actividad en los Países Bajos en el choque Jong PSV vs. Roda JC de la Eerste Divisie.

Por su parte, en la NLF habrá dos encuentros en Lunes por la Noche: Houston Texans vs. Tampa Bay Buccaneers y Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Chargers.

PARTIDOS DE HOY LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Serie A

-Como 1907 vs. Genoa (Johan Vásquez - 12:45pm del centro de México, 2:45pm ET, 1:45 pm CT y 11:45am PT en los Estados Unidos.

Eerste Divisie

- Jong PSV vs. Roda JC (Daniel Lajud) - 12:00 del centro de México, 2pm ET, 1pm CT y 11am PT en los Estados Unidos.