Partidos de hoy 13 de diciembre: Mexicanos en Europa y final en Argentina
El balón se mantiene rodando y el fin de semana nos tiene reservados emocionantes encuentros a lo largo del planeta futbol.
El final del año se acerca, pero el balón no se detiene y se mantiene girando en todas las latitudes. Destacan los mexicanos en Europa y la Final de la ligar Argentina.
La jornada del sábado 13 de diciembre inicia temprano cuando el Cercle Brugge de Heriberto Jurado enfrente al Mechelen en la Liga de Bélgica.
Más tarde, en la Premier League de Inglaterra, Raúl Jiménez y el Fulham visitan al Burnely y en LaLiga de España el FC Barcelona recibe al Osasuna.
Brincando de continente, por la tarde en Argentina, Racing y Estudiantes jugarán la Final del Clausura 2025.
Partidos del sábado 13 de diciembre del 2025
Liga Bélgica
- Cercle Brugge vs. Mechelen - El partido inicia a las 9:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 am ET, a las 9:00 am CT y a las 7:00 am PT.
Premier League
- Burnely vs. Fulham - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.
LaLiga
- Barcelona vs. Osasuna - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.
Primera División Argentina
- Racing vs. Estudiantes - El partido inicia a las 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT.
Partidos del 12 de diciembre
Partidos del 11 de diciembre
Partidos del 10 de diciembre
Partidos del 9 de diciembre
Partidos del 8 de diciembre