Futbol Cruz Azul: defienden a Gonzalo Piovi tras error ante Flamengo en la Copa Intercontinental Andrés Gudiño y Erik Lira hablaron respecto a la pifia del defensor argentino que costó la derrota y eliminación en el Derbi de las Américas.



Video Así reaccionan en Cruz Azul ante el error de Piovi que cuesta la eliminación

La derrota y eliminación de Cruz Azul frente al Flamengo en el denominado partido Derbi de las Américas dentro de la Copa Intercontinental 2025 se derivó de un error grave en el segundo tiempo dentro del área de parte del defensor argentino Gonzalo Piovi.

Esta derrota se sumó como el noveno gran fracaso de equipos mexicanos en torneos de la FIFA a nivel de clubes y que se dieron dentro del anterior formato del Mundial de Clubes donde Monterrey y Pachuca fueron los más expuestos.

La falla de Gonzalo Piovi no dio oportunidad al Cruz Azul de acceder a la Copa Challenger frente al egipcio Pyramids FC y con ello la oportunidad de enfrentar en la Final de la Copa Intercontinental al vigente campeón de la UEFA Champions League, el PSG.

JUGADORES DEL CRUZ AZUL SALEN EN DEFENSA DE GONZALO PIOVI

Tras el encuentro, elementos de La Máquina como Erik Lira y el portero Andrés Gudiño hablaron del error de Gonzalo Piovi en el segundo gol del Flamengo y que permitió al cuadro brasileño clasificar a la siguiente ronda de la Copa Intercontinental 2025.

“Tengo sentimientos encontrados, es jodido trabajar tanto y no verlo reflejado en el resultado”, dijo Erik Lira a Adrián Esparza para TUDN al final del encuentro de la institución cementera.

“Un error individual… todos somos un equipo, no solamente es achacarle a un compañero. Los que juegan, los once que jugamos tratamos de representar a Cruz Azul que es muy grande. No hay ningún error individual, es colectivo”, recalcó Erik Lira.

Por su parte, Andrés Gudiño también salió en defensa de Gonzalo Piovi y negó achacarle la eliminación en la Copa Intercontinental.

“Un error lo puede cometer cualquiera, desgraciadamente le tocó a un compañero pero un entrenador muy sabio una vez dijo que los juegos de futbol no son como kleenex, que puedes usarlos y desecharlos.

“A Gonza (Piovi) le tocó cometer un error pero eso no lo hace un peor jugador, al contrario, sé que es un jugador muy resiliente y sabe cómo anteponerse a este tipo de cosas.