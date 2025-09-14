    Futbol

    Partidos de hoy 14 de septiembre: Mexicanos en Europa a escena y Liga MX cierra jornada

    Fuerte activada para cerrar el fin de semana en el futbol a nivel mundial.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Querétaro vs Monterrey: horario y dónde ver el duelo de la Liga MX

    Los partidos de hoy domingo 14 de septiembre abarcan actividad tanto en la Liga MX, que cierra la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025, como en el futbol de Europa.

    Después de un sábado intenso con Clásico de México entre América y Chivas y también la pelea de Canelo vs. Crawford, las emociones todavía se mantienen para el cierre del fin de semana.

    PUBLICIDAD

    PARTIDOS DE HOY DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025

    Proleague de Bélgica
    -Cercle Brugge vs. Charleroi (Heriberto Jurado) - 8:00 del centro de México, 10am ET, 7am PT.
    -Anderlecht vs. Genk ('Chino' Huerta) - 10:30 del centro de México, 12:30pm ET, 9:30am PT.

    Liga de Chipre
    - Limassol vs. Ethnikos Achnas (posible debut Memo Ochoa) - 10:00 del centro de México, 12pm ET, 9am PT.

    Superliga de Grecia
    - Levadiakos vs. AEK (Orbelín Pineda) - 11:00 del centro de México, 1pm ET, 10am PT.

    Liga Saudí
    - Al-Nassr vs. Al Khoolood (Cristiano Ronaldo) - 12:00 del centro de México, 2pm ET, 11am PT.

    LaLiga
    - Barcelona vs. Valencia - 13:00 del centro de México, 3pm ET, 12pm PT.

    Serie A de Italia
    - Milan vs. Bologna (Santiago Gimenez)- 12:45 del centro de México, 2:45pm ET, 11:45am PT.

    Liga MX
    - Querétaro vs. Monterrey - 17:00 del centro de México, 7pm ET, 4pm PT.

    -Atlético de San Luis vs. Tijuana - 19:00 del centro de México, 9pm ET, 6pm PT.

    Partidos 13 de septiembre
    Partidos 12 de septiembre
    Partidos 11 de septiembre
    Partidos 10 de septiembre
    Partidos 9 de septiembre

    Más sobre Futbol

    4 min
    Partidos del 13 de septiembre: Hay Clásico Nacional y pelea de Canelo

    Partidos del 13 de septiembre: Hay Clásico Nacional y pelea de Canelo

    1 min
    Club inglés incluye en su plantilla a un futbolista encarcelado

    Club inglés incluye en su plantilla a un futbolista encarcelado

    2 min
    Partidos del 12 de septiembre: Liga MX y mexicanos en Europa

    Partidos del 12 de septiembre: Liga MX y mexicanos en Europa

    1 min
    Partidos de hoy 11 de septiembre: Liga MX femenil y actividad en Centroamérica

    Partidos de hoy 11 de septiembre: Liga MX femenil y actividad en Centroamérica

    1 min
    'Pescadito' Ruiz ironiza sobre su récord goleador que empató Cristiano Ronaldo

    'Pescadito' Ruiz ironiza sobre su récord goleador que empató Cristiano Ronaldo

    Relacionados:
    Futbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Sin ti no puedo
    Instintos
    Papá Soltero
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD