Partidos de hoy 14 de septiembre: Mexicanos en Europa a escena y Liga MX cierra jornada

Video Querétaro vs Monterrey: horario y dónde ver el duelo de la Liga MX

Los partidos de hoy domingo 14 de septiembre abarcan actividad tanto en la Liga MX, que cierra la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025, como en el futbol de Europa.

Después de un sábado intenso con Clásico de México entre América y Chivas y también la pelea de Canelo vs. Crawford, las emociones todavía se mantienen para el cierre del fin de semana.

PARTIDOS DE HOY DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Proleague de Bélgica

-Cercle Brugge vs. Charleroi (Heriberto Jurado) - 8:00 del centro de México, 10am ET, 7am PT.

-Anderlecht vs. Genk ('Chino' Huerta) - 10:30 del centro de México, 12:30pm ET, 9:30am PT.

Liga de Chipre

- Limassol vs. Ethnikos Achnas (posible debut Memo Ochoa) - 10:00 del centro de México, 12pm ET, 9am PT.

Superliga de Grecia

- Levadiakos vs. AEK (Orbelín Pineda) - 11:00 del centro de México, 1pm ET, 10am PT.

Liga Saudí

- Al-Nassr vs. Al Khoolood (Cristiano Ronaldo) - 12:00 del centro de México, 2pm ET, 11am PT.

LaLiga

- Barcelona vs. Valencia - 13:00 del centro de México, 3pm ET, 12pm PT.

Serie A de Italia

- Milan vs. Bologna (Santiago Gimenez)- 12:45 del centro de México, 2:45pm ET, 11:45am PT.

Liga MX

- Querétaro vs. Monterrey - 17:00 del centro de México, 7pm ET, 4pm PT.