    Futbol

    Partidos de hoy 15 de diciembre: Futbol europeo y Monday Night Football de NFL

    La actividad deportiva continua este lunes con vibrantes partidos en las mejores ligas de europa.

    Por:
    TUDN
    Video ¿Ganará el Vasco Aguirre? Así puedes ver los Premios The Best de FIFA 2025

    Este lunes 15 de diciembre la actividad en el futbol europeo continua con el partido del Fenerbahce en donde el mexicano Edson Álvarez busca regresar a la actividad con los turcos.

    De igual forma en la Premier League se cierra la jornada 16 con el partido del Manchester United y en la Serie A la Roma baja el telón de la fecha 15.

    Y por la noche se presenta el clásico Monday Night Football de la NFL en el frío de Pittsburgh.

    PARTIDOS DEL LUNES 15 DE DICIEMBRE

    Superliga de Turquía

    Fenerbahce vs. Konyaspor: 11:00 am del Centro de México; 12:00pm del ET, 11:00am CT y 9:00am PT en los Estados Unidos.

    Premier League

    Manchester United vs. Bournemouth: 2:00pm del Centro de México; 3:00pm ET, 2:00pm CT y 12:00pm PT en los Estados Unidos.

    Serie A

    Roma vs. Como: 1:45 pm del Centro de México; 2:45pm del ET, 1:45pm CT y 12:45am PT en los Estados Unidos.

    NFL

    Miami Dolphins vs. Pittsburgh Steelers: 7:15 pm del Centro de México; 8:15pm del ET, 7:15pm CT y 5:15m PT en los Estados Unidos.

