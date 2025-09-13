Partidos del 13 de septiembre: Hay Clásico Nacional y pelea de Canelo

Video ¡No es un partido más! Así puedes ver el Clásico América vs. Chivas del Apertura 2025

La Liga MX sigue este sábado en México tras el parón por la fecha FIFA y nos tiene reservados emocionantes duelos en la Jornada 8 del Apertura 2025, especialmente con el Clásico Nacional, además de la actividad de los mexicanos en el exterior y también la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

La Liga MX Femenil y también la MLS y la Liga de Arabia Saudita tendrán actividad.

En la Liga MX, el duelo América vs. Chivas acapara la mayor atención, aunque también habrá interesantes partidos como Tigres vs. León, Atlas vs. Santos y Toluca vs. Puebla.

Este también habrá mucha actividad de los futbolistas mexicanos en el exterior. En Europa, Rodrigo Huescas espera ver actividad con el Copenhague en Dinamarca, mientras que en la Premier League juegan el Fulham de Raúl Jiménez y el Bournemouth de Julián Araujo.

También jugarán César Montes en Rusia, César Garza en Escocia y en la liga árabe Julián Quiñones hará presencia en el choque Al-Hilal vs. Al-Qadisiya. Otros duelos llamativos del día serán el Real Sociedad vs. Real Madrid en LaLiga y el Charlotte FC vs. Inter Miami en la MLS.

Más tarde, la Liga MX femenil entrará en acción con el encuentro entre Cruz Azul y Juárez.

Finalmente, la pelea Canelo Álvarez vs. Terrence Crawford en Las Vegas cierra la actividad de un día cargado de eventos en un combate que promete muchas emociones.

Partidos del sábado 13 de septiembre del 2025

Liga de Dinamarca

- Brondby vs. Copenhague - El partido inicia a las 7:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 am ET, a la 8:00 am CT y a las 6:00 am PT.

Liga de Rusia

- Ajmat vs. Lokomotiv - El partido inicia a las 7:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:45 am ET, a la 8:45 am CT y a las 6:45 am PT.

Premier League

- Bournemouth vs. Brighton - El partido inicia a las 8:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 am ET, a la 9:00 am CT y a las 7:00 am PT.

- Fulham vs. Leeds- El partido inicia a las 8:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 am ET, a la 9:00 am CT y a las 7:00 am PT.

Liga de Escocia

- Dundee vs. Motherwell - El partido inicia a las 8:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 am ET, a la 9:00 am CT y a las 7:00 am PT.

LaLiga

- Real Sociedad vs. Real Madrid - El partido inicia a las 8:15 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:15 am ET, a la 9:15 am CT y a las 7:15 am PT.

Liga Árabe

- Al Hilal vs. Al-Qadisiya- El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

Liga MX Femenil

- Cruz Azul vs. Juárez - El partido inicia a las 3:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 5:45 pm ET, a la 4:45 pm CT y a las 2:45 pm PT. El juego lo podrás ver por ViX tanto en México como en Estados Unidos.

Liga MX

- Tigres vs. León -El partido es este sábado 13 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México en TV Azteca; a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por Fox Deportes.

- Atlas vs. Santos -El encuentro es este sábado 13 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos en ambos países por ViX.

- Toluca vs. Puebla -El juego es este sábado 13 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México por TV Azteca, en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT por ViX.

