    Futbol

    Partidos del 19 de septiembre: Liga MX y mexicanos en el extranjero

    El futbol no para y el Apertura 2025 continúa con emocionantes duelos en todos los frentes.

    Por:
    TUDN
    Video ¡De alto calibre! Así puedes ver el Cruz Azul vs. FC Juárez

    El futbol no se detiene y en Liga MX continúa el Apertura 2025 con su Jornada 9 y emocionantes encuentros en todos los frentes, además de que mexicanos en el extranjero entran en acción.

    Julián Quiñones será el primero en jugar este viernes cuando el Al-Qadisiya enfrente al Al Khaleej en la Liga de Arabia Saudita.

    Mientras en la Eerste Divisie de Holanda, Roda JC y Daniel Lajud jugarán ante el Waalwijk y además Stephano Carrillo y el Dordrecht harán lo propio con el Emmen.

    Ya en México, habrá cuatro enfrentamientos de alto calibre: Cruz Azul vs. Juárez, Necaxa vs. Puebla, Mazatlán vs. Atlas y Tijuana vs. León.

    Partidos del viernes 19 de septiembre del 2025

    Liga Arabia
    - Al-Qadisiya vs. Al Khaleej - El partido inicia a las 9:15 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:15 am ET, 10:15 am CT y 8:15 am PT.

    Eerste Divisie
    - Roda JC vs. Waalwijk - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, 1:00 pm CT y 11:00 am PT.

    - Emmen vs. Dordrecht - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, 1:00 pm CT y 11:00 am PT.

    Liga MX
    - Cruz Azul vs. FC Juárez - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT. El juego lo podrás ver por ViX tanto en México como en los Estados Unidos.

    - Necaxa vs. Puebla - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por ViX, mientras en los Estados Unidos a través de TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

    - Mazatlán vs. Atlas - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver Estados Unidos por ViX.

    - Tijuana vs. León - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver Estados Unidos a través de TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

    Partidos 18 de septiembre
    Partidos 17 de septiembre
    Partidos 16 de septiembre
    Partidos 15 de septiembre
    Partidos 14 de septiembre

    Video Sepúlveda está de vuelta en Cruz Azul y Rivero quiere jugar

