El futbol no se detiene y en Liga MX continúa el Apertura 2025 con su Jornada 9 y emocionantes encuentros en todos los frentes, además de que mexicanos en el extranjero entran en acción.

Julián Quiñones será el primero en jugar este viernes cuando el Al-Qadisiya enfrente al Al Khaleej en la Liga de Arabia Saudita.

Mientras en la Eerste Divisie de Holanda, Roda JC y Daniel Lajud jugarán ante el Waalwijk y además Stephano Carrillo y el Dordrecht harán lo propio con el Emmen.

Ya en México, habrá cuatro enfrentamientos de alto calibre: Cruz Azul vs. Juárez, Necaxa vs. Puebla, Mazatlán vs. Atlas y Tijuana vs. León.

Partidos del viernes 19 de septiembre del 2025

Liga Arabia

- Al-Qadisiya vs. Al Khaleej - El partido inicia a las 9:15 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:15 am ET, 10:15 am CT y 8:15 am PT.

Eerste Divisie

- Roda JC vs. Waalwijk - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, 1:00 pm CT y 11:00 am PT.

- Emmen vs. Dordrecht - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, 1:00 pm CT y 11:00 am PT.

Liga MX

- Cruz Azul vs. FC Juárez - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT. El juego lo podrás ver por ViX tanto en México como en los Estados Unidos.

- Necaxa vs. Puebla - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por ViX, mientras en los Estados Unidos a través de TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

- Mazatlán vs. Atlas - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver Estados Unidos por ViX.

- Tijuana vs. León - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver Estados Unidos a través de TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.