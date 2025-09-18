    Champions League

    Partidos del 18 de septiembre: UEFA Champions League

    La actividad de media semana no se detiene y se cierra la primera jornada de la Champions League.

    Por:
    TUDN
    Video Un juegazo: Así podrás ver el Newcastle vs. Barça de la Champions League

    El balón sigue su marcha en la actividad de mitad de semana y la Champions League, tras un par de emocionantes días, cierra su primera jornada.

    Al igual, la NFL empieza sus juegos de la Semana 3.

    Los duelos del torneo de la UEFA inician con Copenhague vs. Bayer Leverkusen, para dar paso a Brujas vs. Monaco, Newcastle vs. Barcelona, Manchester City vs. Napoli, Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray y se cierran con el Sporting Lisboa vs. Kairat Almaty.

    Mientras, el Thursday Night Football será antre Dolphins vs. Bills.

    Partidos del jueves 18 de septiembre del 2025

    Champions League
    - Copenhague vs. Bayer Leverkusen - El partido inicia a las 10:45 am tiempo del centro de México. Mientras, en los Estado Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

    - Brujas vs. Monaco - El partido inicia a las 10:45 am tiempo del centro de México. Mientras, en los Estado Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    - Newcastle vs. Barcelona - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras, en los Estado Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

    - Manchester City vs. Napoli - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras, en los Estado Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de DAZN.

    - Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras, en los Estado Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de VIX.

    - Sporting Lisboa vs. Kairat Almaty - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras, en los Estado Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de VIX.

    NFL
    - Dolphins vs. Bills - El partido inicia a las 6:15 pm tiempo del centro de México. Mientras, en los Estado Unidos a las 8:15 pm ET, a las 7:15 pm CT y a las 5:15 pm PT.

    Partidos del 17 de septiembre
    Partidos del 16 de septiembre
    Partidos del 15 de septiembre
    Partidos del 14 de septiembre
    Partidos del 13 de septiembre

