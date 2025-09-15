Así se juega y puedes ver la Jornada 9 de Apertura 2025

Video Duelo de Gigantes: Rayados recibe al América en la Sultana del Norte

El calendario del Apertura 2025 de la Liga MX pone en agenda la Jornada 7 del campeonato mexicano con un nuevo líder después de seis fechas.

Monterrey goléo 3-0 a Necaxa para ser el primer lugar de la tabla y dejar atrás a Pachuca que sumó su segundo partido sin ganar al empatar 1-1 con Pachuca en casa.

Cruz Azul sigue en ascenso de manera invicta tras derrotar a Toluca y Chivas sigue en los últimos puestos de la tabla al rescatar un empate 3-3 ante Tijuana tras ir abajo 3-0.

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 9 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX



La actividad de la fecha 9 comienza el viernes 19 de septiembre con cuatro partidos, el sábado 20 habrá cuatro compromisos y para el domingo 21 se tendrá un juego.

Cruz Azul vs. Juárez

Este partido es el viernes 19 de septiembre a las 7:00 pm del CT de Méxicoy a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por ViX en ambos países.

Necaxa vs. Puebla

Este encuentro es el viernes 19 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México por ViX y Claro Sports, así como a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Mazatlán vs. Atlas

El juego es el viernes 19 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México en TV Azteca, y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos en ViX.

Tijuana vs. León

El partido es este viernes 19 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México en FOX; a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Pachuca vs. Querétaro

El encuentro es este sábado 20 de septiembre a las 5:00 pm del CT de FOX y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos en ViX.

Pumas vs. Tigres

El juego es este sábado 20 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

Chivas vs. Toluca

Este partido será el sábado 20 de septiembre a las 9:15 pm del CT de México por Amazon Prime, en Estados Unidos es a las 11:15 pm ET, 10:15 CT y 8:15 pm PT por Telemundo.



Monterrey vs. América

Este duelo será el domingo 20 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos a través de Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX, tudn.com y la app de TUDN.

Santos vs. Atlético de San Luis