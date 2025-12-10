    Futbol

    Cruz Azul se suma a los fracasos de clubes mexicanos tras quedar fuera de la Intercontinental

    La Máquina se despide de inmediato tras ser eliminado en el Derbi de las Américas por el campeón de la Copa Libertadores.

    Video ¡Fracaso celeste! Errores condenan a Cruz Azul ante Flamengo

    Cruz Azul se convirtió en el noveno caso de los fracasos más sonados dentro de la competición internacional de la FIFA desde la instauración del Mundial de Clubes en su anterior formato para luego dar paso a la Copa Intercontinental, un torneo que renació después de que en el siglo pasado fuera de los más prestigiosos a nivel equipos.

    Es la primera ocasión que La Máquina debe despedirse tras el primer partido del torneo, tras caer 1-2 ante Flamengo, el vigente campeón de la Copa Libertadores y que ahora enfrentará al Pyramids FC en la Copa Challenger por el pase a la Final ante PSG en la Copa Intercontinental 2025.

    Monterrey en tres ocasiones y Pachuca en dos son los antecedentes de clubes mexicanos en torneos de clubes de la FIFA que fracasaron tras apenas su primer partido disputado. América, Chivas y León también han fracasado de manera rotunda, incluso este último con Nicolás Larcamón como entrenador como lo hizo ahora pero al frente de los celestes.

    FRACASOS SONOROS DE EQUIPOS MEXICANOS EN TORNEOS DE LA FIFA

    Cruz Azul se convirtió en el noveno caso de fracasos o participaciones efímeras de clubes mexicanos en el Mundial de Clubes y Copa Intercontinental en un formato similar y antes de que el primero evolucionara con 32 equipos participantes apenas en este año.

    Cruz Azul recién quedó eliminado de las Semifinales de la Liga Apertura 2025 lo que permitió que la Liguilla siguiera su curso sin receso alguno, pues si La Máquina clasificaba a la Final, ésta se disputaría hasta el 25 y 28 de diciembre, lo que interrumpiría el proceso de la Liguilla hasta por casi dos semanas.

    Estos son los fracasos más sonados de equipos mexicanos en torneos de la FIFA (Mundial de Clubes y Copa Intercontinental), tras quedar eliminados apenas en su primer partido del torneo:

    • Mundial de Clubes 2007
    • Étoile du Sahel 1-0 Pachuca, Cuartos de Final
    • Mundial de Clubes 2010
    • Mazembe 1-0 Pachuca, Cuartos de Final
    • Mundial de Clubes 2011
    • Kashiwa Reysol 1-1 Monterrey (perdió en penales), Cuartos de Final
    • Mundial de Clubes 2013
    • Raja Casablanca 21 Monterrey en tiempos extra, Cuartos de Final
    • Mundial de Clubes 2015
    • América 1-2 Guangzhou Evergrande, Cuartos de Final
    • Mundial de Clubes 2018
    • Kashima Antlers 3-2 Chivas, Segunda Ronda
    • Perdió el juego del Quinto Lugar ante Esperánce de Tunis en penales
    • Mundial de Clubes 2021
    • Al-Ahly 1-0 Monterrey
    • Mundial de Clubes 2023
    • León 0-1 Urawa Red Diamonds, Cuartos de Final
    • Copa Intercontinental 2025
    • Cruz Azul 1-2 Flamengo, Derbi de las Américas
