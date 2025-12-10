Futbol Cruz Azul se suma a los fracasos de clubes mexicanos tras quedar fuera de la Intercontinental La Máquina se despide de inmediato tras ser eliminado en el Derbi de las Américas por el campeón de la Copa Libertadores.

Video ¡Fracaso celeste! Errores condenan a Cruz Azul ante Flamengo

Cruz Azul se convirtió en el noveno caso de los fracasos más sonados dentro de la competición internacional de la FIFA desde la instauración del Mundial de Clubes en su anterior formato para luego dar paso a la Copa Intercontinental, un torneo que renació después de que en el siglo pasado fuera de los más prestigiosos a nivel equipos.

Es la primera ocasión que La Máquina debe despedirse tras el primer partido del torneo, tras caer 1-2 ante Flamengo, el vigente campeón de la Copa Libertadores y que ahora enfrentará al Pyramids FC en la Copa Challenger por el pase a la Final ante PSG en la Copa Intercontinental 2025.

Monterrey en tres ocasiones y Pachuca en dos son los antecedentes de clubes mexicanos en torneos de clubes de la FIFA que fracasaron tras apenas su primer partido disputado. América, Chivas y León también han fracasado de manera rotunda, incluso este último con Nicolás Larcamón como entrenador como lo hizo ahora pero al frente de los celestes.

FRACASOS SONOROS DE EQUIPOS MEXICANOS EN TORNEOS DE LA FIFA

Cruz Azul recién quedó eliminado de las Semifinales de la Liga Apertura 2025 lo que permitió que la Liguilla siguiera su curso sin receso alguno, pues si La Máquina clasificaba a la Final, ésta se disputaría hasta el 25 y 28 de diciembre, lo que interrumpiría el proceso de la Liguilla hasta por casi dos semanas.

Estos son los fracasos más sonados de equipos mexicanos en torneos de la FIFA (Mundial de Clubes y Copa Intercontinental), tras quedar eliminados apenas en su primer partido del torneo:

Mundial de Clubes 2007

Étoile du Sahel 1-0 Pachuca, Cuartos de Final

Mundial de Clubes 2010

Mazembe 1-0 Pachuca, Cuartos de Final

Mundial de Clubes 2011

Kashiwa Reysol 1-1 Monterrey (perdió en penales), Cuartos de Final

Mundial de Clubes 2013

Raja Casablanca 21 Monterrey en tiempos extra, Cuartos de Final

Mundial de Clubes 2015

América 1-2 Guangzhou Evergrande, Cuartos de Final

Mundial de Clubes 2018

Kashima Antlers 3-2 Chivas, Segunda Ronda

Perdió el juego del Quinto Lugar ante Esperánce de Tunis en penales

Mundial de Clubes 2021

Al-Ahly 1-0 Monterrey

Mundial de Clubes 2023

León 0-1 Urawa Red Diamonds, Cuartos de Final