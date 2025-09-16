    Futbol

    Partidos del 17 de septiembre: UEFA Champions League y Chivas vs. Tigres

    El balón no deja de rodar a mitad de semana y el futbol tendrá emocionantes encuentros en muy distintos frentes.

    Por:
    TUDN
    Video ¡El duelo de la jornada! Así puedes ver el Bayern vs. Chelsea

    El balón no deja de rodar y continúa la primera jornada de la UEFA Champions League, además algunos de los mexicanos en Europa tendrán acción y en la Liga MX se pondrá al corriente con sus duelos reprogramados.

    El torneo de la UEFA tendrá seis duelos y todos ellos serán vibrantes Olympiacos vs. Pafos y Slavia Praga vs. Bodo/Glimt abren las ostilidades, luego Bayern Múnich vs. Chelsea, PSG vs. Atalanta, Liverpool vs. Atlético de Madrid y Ajax vs. Inter de Milán la completan.

    Los mexicanos que pueden tener actividad en Europa con Orbelín Pineda y el AEK contra el AO Egaleo en la Copa de Grecia, y Edson Álvarez con el Fenerbahçe vs. Alanyaspor en la Liga de Turquía.

    Finalmente, en la Liga MX se jugará el Chivas vs. Tigres pendiente de la Jornada 1 del Apertura 2025.

    Partidos del miércoles 17 de septiembre del 2025

    Copa Grecia
    - AO Egaleo vs. AEK - El partido inicia a las 7:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 am ET, a las 8:00 am CT y a las 6:00 am PT.

    Liga Turquía
    - Fenerbahçe vs. Alanyaspor - El partido inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT.

    UEFA Champions League
    - Olympiacos vs. Pafos - El partido inicia a las 10:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    - Slavia Praga vs. Bodo/Glimt - El partido inicia a las 10:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN

    - Bayern Múnich vs. Chelsea - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    - PSG vs. Atalanta - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos en DAZN.

    - Liverpool vs. Atlético de Madrid - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

    - Ajax vs. Inter de Milán - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    Liga MX
    - Chivas vs. Tigres - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.

    Partidos del 16 de septiembre
    Partidos del 15 de septiembre
    Partidos del 14 de septiembre
    Partidos del 13 de septiembre
    Partidos del 12 de septiembre

    Video El color del Clásico Nacional

