El balón no deja de rodar y continúa la primera jornada de la UEFA Champions League, además algunos de los mexicanos en Europa tendrán acción y en la Liga MX se pondrá al corriente con sus duelos reprogramados.

El torneo de la UEFA tendrá seis duelos y todos ellos serán vibrantes Olympiacos vs. Pafos y Slavia Praga vs. Bodo/Glimt abren las ostilidades, luego Bayern Múnich vs. Chelsea, PSG vs. Atalanta, Liverpool vs. Atlético de Madrid y Ajax vs. Inter de Milán la completan.

Los mexicanos que pueden tener actividad en Europa con Orbelín Pineda y el AEK contra el AO Egaleo en la Copa de Grecia, y Edson Álvarez con el Fenerbahçe vs. Alanyaspor en la Liga de Turquía.

Finalmente, en la Liga MX se jugará el Chivas vs. Tigres pendiente de la Jornada 1 del Apertura 2025.

Partidos del miércoles 17 de septiembre del 2025

Copa Grecia

- AO Egaleo vs. AEK - El partido inicia a las 7:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 am ET, a las 8:00 am CT y a las 6:00 am PT.

Liga Turquía

- Fenerbahçe vs. Alanyaspor - El partido inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT.

UEFA Champions League

- Olympiacos vs. Pafos - El partido inicia a las 10:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

- Slavia Praga vs. Bodo/Glimt - El partido inicia a las 10:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN

- Bayern Múnich vs. Chelsea - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

- PSG vs. Atalanta - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos en DAZN.

- Liverpool vs. Atlético de Madrid - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

- Ajax vs. Inter de Milán - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

Liga MX

- Chivas vs. Tigres - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.