Partidos del 8 de octubre: Octavos de Final del Mundial Sub 20
El balón sigue rondando y la actividad de mitad de semana nos aguarda con emocionantes enfrentamientos en todos los frentes.
El balón no se detiene y continúa rodando en los Octavos de Final del Mundial Sub 20 en Chile.
El certamen juvenil tendrá duelos harto interesantes en todos los frentes e iniciará la actividad con un par de favoritos en busca de los Cuartos de Final; Argentina vs. Nigeria.
Mientras, en otro frente se repite el emparejamiento entre un equipo de sudamericano y un africano cuando Colombia se vea con Sudáfrica.
Un poco más tarde, Paraguay jugará ante Noruega y cerrará la jornada el enfrentaienoto entre Japón y Francia que pitará la tripleta mexicana de Katia Itzel García, Karen Díaz y Sandra Ramírez.
Partidos del miércoles 8 de octubre del 2025
Mundial Sub 20
- Argentina vs. Nigeria - El partido inicia a la 1:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:30 pm ET, a las 2:30 pm CT y a las 12:30 pm PT. El juego lo podrás ver en México a través de TUDN.
- Colombia vs. Sudáfrica - El partido inicia a la 1:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:30 pm ET, a las 2:30 pm CT y a las 12:30 pm PT. El juego lo podrás ver en México a través de ViX.
- Paraguay vs. Noruega - El partido inicia a la 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México a través de ViX.
- Japón vs. Francia - El partido inicia a la 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México a través de ViX.
