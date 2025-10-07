Partidos hoy martes 7 de octubre: México enfrenta a Chile en Mundial Sub-20
El Tri de Gilberto Mora busca su pase a la siguiente ronda ante la selección anfitriona.
Video Gilberto Mora es objeto de burla en Chile previo al partido ante México
Hoy martes 7 de octubre, la Selección Mexicana Sub-20 afronta su primer partido de eliminación directa en el Mundial de la categoría.
El combinado mexicano comandado por Gilberto Mora tendrá la complicada labor de dejar en el camino a los anfitriones para mantener vivo el sueño de la Copa del Mundo.
El Tri empató ante Brasil en su debut y después ante España para después derrotar a Marruecos en el tercer y último partido de la Fase de Grupos. Ahora enfrentará a Chile, que desde ya empezó a calentar el partido con un mensaje para Mora.
En el otro duelo de Octavos de Final del Mundial Sub-20, España 'visitará' a Ucrania como ligera favorita para seguir avanzando pese a las dudas que dejó en la primera ronda.
PARTIDOS MUNDIAL SUB-20 HOY MARTES 7 DE OCTUBRE
Ucrania vs. España
- 1:30pm centro de México
- 3:30pm ET de Estados Unidos
- ViX (MX)
Chile vs. México
- 5pm centro de México
- 7pm ET de Estados Unidos
- Canal 5 y TUDN (MX)
