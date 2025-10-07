Partidos hoy martes 7 de octubre: México enfrenta a Chile en Mundial Sub-20

Video Gilberto Mora es objeto de burla en Chile previo al partido ante México

Hoy martes 7 de octubre, la Selección Mexicana Sub-20 afronta su primer partido de eliminación directa en el Mundial de la categoría.

El combinado mexicano comandado por Gilberto Mora tendrá la complicada labor de dejar en el camino a los anfitriones para mantener vivo el sueño de la Copa del Mundo.

El Tri empató ante Brasil en su debut y después ante España para después derrotar a Marruecos en el tercer y último partido de la Fase de Grupos. Ahora enfrentará a Chile, que desde ya empezó a calentar el partido con un mensaje para Mora.

En el otro duelo de Octavos de Final del Mundial Sub-20, España 'visitará' a Ucrania como ligera favorita para seguir avanzando pese a las dudas que dejó en la primera ronda.

PARTIDOS MUNDIAL SUB-20 HOY MARTES 7 DE OCTUBRE

Ucrania vs. España

1:30pm centro de México

3:30pm ET de Estados Unidos

ViX (MX)