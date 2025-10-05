Partidos del 5 de octubre: Liga MX, Mundial Sub-20 y F1

El balón no deja de rodar y la actividad del fin de semana sigue con la Liga MX, el Mundial Sub 20, la Fórmula 1 y con algunos mexicanos en el extranjero.

En Bélgica juega el Anderlecht de César Huerta, en la Eredivisie el AZ Alkmaar de Mateo Chávez, en Grecia el AEK Atenas de Orbelín Pineda mientras que en Turquía hará lo propio el Fenerbahçe.

PUBLICIDAD

Por su parte, en la Serie A de Italia, el Genoa de Johan Vásquez visitará al Napoli y el Milán de Santiago Gimenez también será visitante ante la Juventus.

Más tarde, en el Mundial Sub-20, tendrá cuatro partidos: Sudáfrica vs. Estados Unidos, Nueva Caledonia vs. Francia, Nigeria vs. Colombia y Arabia Saudita vs. Noruega.

Finalmente, en la Liga MX, los juegos Pumas vs. Chivas y Tijuana vs. Monterrey cerrarán la Jornada 12 del Apertura 2025.

En la Fórmula 1 se disputará el Gran Premio de Singapur en el Circuito Urbano Marina Bay.

Partidos del domingo 5 de octubre del 2025

Liga de Bélgica

- Anderlecht vs. Standard Lieja- El partido inicia a las 5:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:30 am ET, a las 6:30 am CT y a las 4:30 am PT.

Eredivisie

- AZ Alkmaar vs. Telstar - El partido inicia a las 8:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:45 am ET, a las 9:45 am CT y a las 7:45 am PT.

Liga de Grecia

- AE Kifisia vs. AEK Atenas- El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 am ET, a las 10:00 am CT y a las 8:00 am PT.

Serie A de Italia

- Napoli vs. Genoa- El partido inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT.

PUBLICIDAD

- Juventus vs. Milan- El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT.

Mundial Sub-20

- Nueva Caledonia vs. Francia- El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a la 3:00 pm CT y a las 1:00 pm PT. El juego se podrá ver en México por TUDN.

- Sudáfrica vs. Estados Unidos- El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a la 3:00 pm CT y a las 1:00 pm PT. El juego se podrá ver en México por ViX.

- Nigeria vs. Colombia- El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a la 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego se podrá ver en México por ViX.

- Arabia Saudita vs. Noruega- El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a la 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego se podrá ver en México por ViX.

Liga MX

- Pumas vs. Chivas - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a la 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.

- Tijuana vs. Monterrey - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a la 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver tanto en Estados Unidos a través de TUDN.

PUBLICIDAD