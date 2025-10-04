Partidos del 4 de octubre: Liga MX, Mundial Sub-20 y mexicanos en Europa

Video El Tri Sub-20 se juega la vida ante Marruecos. Te decimos dónde verlo

El balón no deja de rodar y la actividad del fin de semana arranca con la Liga MX, el Mundial Sub 20 y con algunos mexicanos en el extranjero.

Todo arranca en Rusia con el juego entre Dinamo y el Lokomotiv de César Montes, mientras que en Chipre el AEL Limassol de Memo Ochoa se enfrentará al Anortjosis.

Por su parte, en Bélgica, el Cercle Brugge de Heriberto Jurado visitará al Royal Antwerp.

Más tarde, en el Mundial Sub-20, la Selección Mexicana se juega su boleto a la siguiente fase ante Marruecos. También se jugarán los duelos España vs. Brasil, Argentina vs. Italia y Australia vs. Cuba.

Finalmente en la Liga MX, Tigres vs. Cruz Azul, León vs. Toluca y América vs. Santos siguen la Jornada 12 del Apertura 2025.

Partidos del sábado 4 de octubre del 2025

Liga de Rusia

- Dinamo vs. Lokomotiv - El partido inicia a las 10:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a la 11:45 pm CT y a las 9:45 am PT.

Liga de Chipre

- AEL LimassoI vs. Anortjosis - El partido inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a la 11:00 am CT y a las 9:00 am PT.

Liga de Bélgica

- Royal Antwerp vs. Cercle Brugge - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT.

Mundial Sub-20

- México vs. Marruecos - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a la 3:00 pm CT y a las 1:00 pm PT. El juego se podrá ver en México por Canal 9 y TUDN.

- España vs. Brasil - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a la 3:00 pm CT y a las 1:00 pm PT. El juego se podrá ver en México por ViX.

- Argentina vs. Italia - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a la 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego se podrá ver en México por TUDN.

- Australia vs. Cuba - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a la 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT.

Liga MX

- Tigres vs. Cruz Azul - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a la 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.

- León vs. Toluca - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a la 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN.