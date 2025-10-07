Video La carrera es de tres, los árbitros mexicanos para el Mundial 2026

Katia Itzel García, como árbitra central, así como Karen Díaz y Sandra Ramírez como asistentes, pitarán su tercer duelo en el Mundial Sub 20 que se celebra en Chile.

La tripleta mexicana avanzó de ronda y silbarán el Japón vs. Francia de los Octavos de Final del certamen.

El duelo, se celebrará el miércoles 8 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en la capital Santiago de Chile.

Hay que recordar que está será la tercera actuación de las colegiadas mexicanas en el certamen mundialista. Su primer duelo fue el Italia vs. Australia de la Jornada 1 de grupos, mientras el segundo el Colombia vs. Noruega de la segunda fecha.

Por supuesto, su cotinuidad en el torneo así lo dice, en ambas oportunidades su actuación fue destacada.

Miércoles 8 de Octubre de 2025:

Japón vs Francia.

Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos

Árbitro Central: Katia Itzel García Mendoza

Árbitro Asistente 1: Karen Janett Díaz Medina

Árbitro Asistente 2: Sandra Elizabeth Ramirez Alemán