    Mundial Sub-20

    Katia Itzel y las asistentes mexicanas avanzan en el Mundial Sub 20

    La tripleta arbitral mexicana silbará en la ronda de Octavos de Final y será su tercer duelo del certamen juvenil en Chile.

    Por:
    TUDN.
    Video La carrera es de tres, los árbitros mexicanos para el Mundial 2026

    Katia Itzel García, como árbitra central, así como Karen Díaz y Sandra Ramírez como asistentes, pitarán su tercer duelo en el Mundial Sub 20 que se celebra en Chile.

    La tripleta mexicana avanzó de ronda y silbarán el Japón vs. Francia de los Octavos de Final del certamen.

    PUBLICIDAD

    El duelo, se celebrará el miércoles 8 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en la capital Santiago de Chile.

    Hay que recordar que está será la tercera actuación de las colegiadas mexicanas en el certamen mundialista. Su primer duelo fue el Italia vs. Australia de la Jornada 1 de grupos, mientras el segundo el Colombia vs. Noruega de la segunda fecha.

    Por supuesto, su cotinuidad en el torneo así lo dice, en ambas oportunidades su actuación fue destacada.

    Miércoles 8 de Octubre de 2025:
    Japón vs Francia.
    Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos
    Árbitro Central: Katia Itzel García Mendoza
    Árbitro Asistente 1: Karen Janett Díaz Medina
    Árbitro Asistente 2: Sandra Elizabeth Ramirez Alemán

    Video Katia Itzel García recibe amenazas de muerte tras partido de Rayados

    Más sobre Mundial Sub-20

    1 min
    México pierde con Colombia en su último duelo de preparación previo al Mundial Sub-20

    México pierde con Colombia en su último duelo de preparación previo al Mundial Sub-20

    2 min
    Uruguay, con gol agónico, venció a Italia y es campeón del Mundial Sub-20

    Uruguay, con gol agónico, venció a Italia y es campeón del Mundial Sub-20

    2 min
    Israel hace historia en el Mundial Sub-20; Uruguay elimina a Estados Unidos

    Israel hace historia en el Mundial Sub-20; Uruguay elimina a Estados Unidos

    2 min
    Uruguay avanzó a octavos y Honduras se ahogó en la orilla en el Mundial Sub-20

    Uruguay avanzó a octavos y Honduras se ahogó en la orilla en el Mundial Sub-20

    2 min
    Corea del Sur sorprende y derrota 2-1 a Francia en el Mundial Sub-20

    Corea del Sur sorprende y derrota 2-1 a Francia en el Mundial Sub-20

    Relacionados:
    Mundial Sub-20