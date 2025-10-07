Katia Itzel y las asistentes mexicanas avanzan en el Mundial Sub 20
La tripleta arbitral mexicana silbará en la ronda de Octavos de Final y será su tercer duelo del certamen juvenil en Chile.
Katia Itzel García, como árbitra central, así como Karen Díaz y Sandra Ramírez como asistentes, pitarán su tercer duelo en el Mundial Sub 20 que se celebra en Chile.
La tripleta mexicana avanzó de ronda y silbarán el Japón vs. Francia de los Octavos de Final del certamen.
El duelo, se celebrará el miércoles 8 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en la capital Santiago de Chile.
Hay que recordar que está será la tercera actuación de las colegiadas mexicanas en el certamen mundialista. Su primer duelo fue el Italia vs. Australia de la Jornada 1 de grupos, mientras el segundo el Colombia vs. Noruega de la segunda fecha.
Por supuesto, su cotinuidad en el torneo así lo dice, en ambas oportunidades su actuación fue destacada.
Miércoles 8 de Octubre de 2025:
Japón vs Francia.
Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos
Árbitro Central: Katia Itzel García Mendoza
Árbitro Asistente 1: Karen Janett Díaz Medina
Árbitro Asistente 2: Sandra Elizabeth Ramirez Alemán