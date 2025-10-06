Partidos del 6 de octubre: Liga MX Femenil

con un global de 7-3 a favor, las Rayadas vencen al América y se meten la final del Guard1anes 2020.

Semana de Fecha FIFA en el mundo y la actividad futbolística se detiene unos días en las distintas ligas del orbe. A media semana se jugarán diversos partidos de Selecciones Nacionales, por tanto la actividad en México se centra en la Liga MX Femenil, en su Jornada 14.

Partidos del 6 de octubre del 2025

Liga MX Femenil

Santos vs. FC Juárez: Arranca el partido a las 19:00 hora en la Ciudad de México, 21:00 en el Este y 20:00 en el Pacífico.

Monterrey vs. América: El compromiso se pone en marcha a las 20:00 horas en el Centro de México, 22:00 en el Este y 19:00 en el Pacífico, de los Estados Unidos

El partido lo podrás ver en México a través de Canal 9 y la plataforma digital VIX.