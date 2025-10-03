    Futbol

    Partidos del 3 de octubre: Liga MX y Mundial Sub 20

    Inicia la actividad futbolística del fin de semana también duelos de mexicanos en Europa.

    Por:
    TUDN.
    Video ¡Necaxa y Pachuca abren la Jornada 12! Así puedes verlo

    El balón no deja de rodar y la actividad del fin de semana arranca con la Liga MX, el Mundial Sub 20 y con algunos mexicanos en el extranjero.

    Todo arranca en Holanda con la Eerste Divisie con los juegos entre el Dordrecht de Stephano Carrillo y el VVV-Venlo, y el Willem II vs. el Roda JC de Daniel Lajud.

    En Inglaterra, el Bournemouth de Julián Araujo enfrentará al Fulham de Raúl Jiménez, que es duda por un golpe el su último encuentro.

    Más tarde, en el Mundial Sub 20, jugarán Panamá vs. Corea del Sur, Ucrania vs. Paraguay, Egipto vs. Chile y Nueva Zelanda vs. Japón.

    Finalmente en la Liga MX, Necaxa vs. Pachuca, Mazatlán vs. Atlético de San Luis y Atlas vs. Juárez iniciarán la Jornada 12 del Apertura 2025.

    Partidos del viernes 3 de octubre del 2025

    Eerste Divisie
    - Dordrecht vs. VVV-Venlo - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    - Willem II vs. Roda JC - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    Premier League
    - Bournemouth vs. Fulham - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a la 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

    Mundial Sub 20
    - Panamá vs. Corea del Sur - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a la 3:00 pm CT y a las 1:00 pm PT. El juego se podrá ver en México por ViX.

    - Ucrania vs. Paraguay - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a la 3:00 pm CT y a las 1:00 pm PT. El juego se podrá ver en México por ViX.

    - Egipto vs. Chile - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a la 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego se podrá ver en México por TUDN y ViX.

    - Nueva Zelanda vs. Japón - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a la 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT.

    Liga MX
    - Necaxa vs. Pachuca - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a la 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN.

    - Mazatlán vs. Atlético de San Luis - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a la 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN.

    - Atlas vs. Juárez - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a la 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver tanto en Estados Unidos como en México a través de ViX.

    Video ¡Gran choque! Así puedes ver el Atlas vs. Juárez de la Jornada 12

