    Partidos del 9 de octubre: Eliminatorias UEFA y Mundial Sub 20

    La actividad de mitad de semana continúa con emocionantes encuentros en todos los frentes.

    Video Resumen | México Sub-20 golea y avanza a los Cuartos de Final del Mundial

    El futbol no se detiene y el jueves 9 de octubre del 2025 nos tiene reservados emocionantes duelos en las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial del 2026 y se completan los juegos de los Octavos de Final del Mundial Sub 20.

    Destacan en la UEFA los duelos entre República Checa vs. Croacia, Escocia vs. Grecia y Malta vs. Países Bajos.

    Mientras en la competencia que se celebra en Chile, los Estados Unidos jugará ante Italia y Marruecos vs. Corea del Sur en los dos duelos que cierran la ronda.

    Partidos del jueves 9 de octubre del 2025

    Eiminatorias UEFA
    - República Checa vs. Croacia - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT. El duelo lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    - Escocia vs. Grecia - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT. El duelo lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    - Malta vs. Países Bajos - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT. El duelo lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    Mundial Sub 20
    - Estados Unidos vs. Italia - El partido inicia a las 1:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:30 pm ET, a la 2:30 pm CT y a las 12:30 pm PT. El duelo lo podrás ver en México a través de TUDN.

    - Marruecos vs. Corea del Sur - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a la 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El duelo lo podrás ver en México a través de ViX.

    Video Así tomó Gil Mora las burlas de los chilenos en el Mundial Sub-20

