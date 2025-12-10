    Cruz Azul

    Cruz Azul pierde ante Flamengo y es eliminado de la Copa Intercontinental 2025

    Un golazo de Jorge Sánchez no pudo redimir los errores defensivos de La Máquina en el Derbi de las Américas.

    Video ¡Fracaso celeste! Errores condenan a Cruz Azul ante Flamengo

    Duró muy poco el sueño de Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025. La Máquina fue eliminada del torneo al perder el Derbi de las Américas ante Flamengo por 1-2 en el Estadio Áhmad bin Ali de Al-Rayyan.

    El conjunto cementero de Nicolás Larcamón cavó su propia tumba al minuto 15 del encuentro cuando Gonzalo Piovi le regaló un balón a Giorgian De Arrascaeta para abrir el marcador.

    Después de un gol anulado de Gabriel 'Toro' Fernández por fuera de juego, Cruz Azul se metió a la pelea al minuto 44 con un brutal golazo de volea de Jorge Sánchez en su cumpleaños número 28.

    Pero otro mal despeje de Piovi al minuto 71 le permitió a De Arrascaeta anotar su doblete pese al intento de Carlos Rotondi de salvar el balón en la línea.

    De esta manera, Cruz Azul tendrá que volver a México sin Copa Intercontinental y sin la Final del Torneo Aperrura 2025 de la Liga MX tras su reciente eliminación ante Tigres en Semifinales.

    La Máquina no pudo emular lo hecho por Pachuca hace un año. Los Tuzos, en ese entonces de Guillermo Almada, ganaron el Derbi de las Américas tras golear 3-0 al Botafogo, después levantaron la Copa Challenger y perdieron la Final contra el Real Madrid.

    El Flamengo enfrentará al Pyramids FC de Egipto en la Copa Challenger el próximo sábado 13 de diciembre. El ganador de esa serie se enfrentará al PSG en la Final de la Copa Intercontinental 2025.

