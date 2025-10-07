Clasificados y partidos de Cuartos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025
Poco a poco se empiezan a definir los equipos que siguen con vida rumbo al ansiado título.
Por:
Raúl Martínez.
Video Resumen | México Sub-20 golea y avanza a los Cuartos de Final del Mundial
La Selección Mexicana Sub-20 avanzó a los Cuartos de Final del Mundial de la categoría y ahora espera a su siguiente rival que saldrá del encuentro entre Argentina y Nigeria.
México supero a Chile, anfitrión del torneo juvenil, y se unió a España como los lasificados a la ronda de Cuartos de Final del Mundial Sub-20.
CLASIFICADOS A CUARTOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB-20 2025
Estas son las selecciones que ya están en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025 tras los primeros encuentros de los Octavos de Final.
- México vs. ganador de Argentina - Nigeria
- España vs. ganador de Colombia - Sudáfrica
De estos partidos saldrán los seis equipos que completarán el cuadro de los Cuartos de Final del torneo juvenil que se juega en Chile.
- Colombia vs. Sudáfrica (8 de octubre)
- Argentina vs. Nigeria (8 de octubre)
- Paraguay vs. Noruega (8 de octubre)
- Japón vs. Francia (8 de octubre)
- Estados Unidos vs. Italia (9 de octubre)
- Marruecos vs. Corea del Sur (9 de octubre)
