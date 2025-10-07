Video Resumen | México Sub-20 golea y avanza a los Cuartos de Final del Mundial

La Selección Mexicana Sub-20 avanzó a los Cuartos de Final del Mundial de la categoría y ahora espera a su siguiente rival que saldrá del encuentro entre Argentina y Nigeria.

México supero a Chile, anfitrión del torneo juvenil, y se unió a España como los lasificados a la ronda de Cuartos de Final del Mundial Sub-20.

CLASIFICADOS A CUARTOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB-20 2025

Estas son las selecciones que ya están en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025 tras los primeros encuentros de los Octavos de Final.

México vs. ganador de Argentina - Nigeria

España vs. ganador de Colombia - Sudáfrica

De estos partidos saldrán los seis equipos que completarán el cuadro de los Cuartos de Final del torneo juvenil que se juega en Chile.