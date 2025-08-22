Arranca el fin de semana y, por supuesto, el balón no deja de rodar con la actividad de los mexicanos en Europa y con el arranque de la Jornada 6 del Apertura 2025.

Será Rodrigo Huescas con el Copenhague ante el Odense quien inaugure el día, futbolísticamente hablando, dentro de la Liga de Dinamarca.

Luego, pese a que se espera el anuncio del pase de Edson Álvarez al Fenerbahce de José Mourinho, aún no es oficial y podría jugar con el West Ham cuando enfrente al Chelsea en la Premier League.

Se celebrará también el Duelo de Estrellas entre la Liga MX femenil y el FC Barcelona.

Finalmente, la fecha 6 de la Liga MX entra en acción con los partidos entre FC Juárez vs. Santos, Querétaro vs. Atlético de San Luis y Tijuana vs. Chivas.

Partidos de hoy viernes 22 de agosto del 2025

Liga Dinamarca

- Copenhague vs. Odense- El partido inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT.

- West Ham vs. Chelsea - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

Duelo de Estrellas

- Liga MX Femenil vs. Barcelona - El partido inicia a las 8:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:30 pm ET, a las 9:30 pm CT y a las 7:30 pm PT. Este partido lo podrás ver en México por TUDN, mientras en los Estados Unidos por ViX.

Liga MX

- FC Juárez vs. Santos - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.

- Querétaro vs. Atlético de San Luis - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, ViX, tudn.con y app de TUDN.

- Tijuana vs. Chivas - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.