    Futbol

    Partidos de hoy 21 de agosto del 2025: César Huerta y Orbelín se enfrentan en Conference League

    La actividad de media semana continúa con emocionantes encuentros en todos los frentes.

    Por:
    TUDN
    Video Mateo Chávez debuta con pie derecho en la Eredivisie

    El balón no deja de rodar y la actividad de este jueves se centra principalmente en los Play-offs de la Europa Leagues y los de la Conference League. En esta última se enfrentarán César 'Chino' Huerta y Orbelín Pineda.

    Destacan particularmente en la primera los juegos entre el M Tel-Avid de Israel y el Dynamo Kiev de Ucrania así como el duelo entre S. Bratislava de Eslovaquia y el Young Boys de Suiza.

    PUBLICIDAD

    Mientras en el segundo torneo participarán tres mexicanos. Mateo Chávez y AZ Alkmaar de Holanda enfrentarpan a Levski Sofía de Bulgaría, mientras Anderlecht vs. AEK enfrentará a Chino Huerta y a Orbelín Pineda. Lo único malo es que solo una avanzará a la siguiente fase del torneo.

    Partidos de hoy jueves 21 de agosto del 2025

    Europa League
    - M Tel-Avid vs. Dynamo Kiev - El partido dará inicio a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos lo hará a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    - S. Bratislava vs. Young Boys - El partido dará inicio a las 12:15 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos lo hará a las 2:15 pm ET, a la 1:15 pm CT y a las 11:15 am PT.

    Conference League
    - Levski Sofía vs. AZ - El partido dará inicio a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos lo hará a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    - Anderlecht vs. AEK - El partido dará inicio a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos lo hará a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    Partidos del 20 de agosto
    Partidos del 19 de agosto
    Partidos del 18 de agosto
    Partidos del 17 de agosto
    Partidos del 16 de agosto

    Video ¡Moñona! ‘Chino’ Huerta, Orbelín y Mateo Chávez avanzan en Conference League

    Más sobre Futbol

    1 min
    ¡Nicky Nicole y Lamine Yamal son captados en Mónaco!

    ¡Nicky Nicole y Lamine Yamal son captados en Mónaco!

    2 min
    Club de Diego Valdés castiga a futbolista por negarse a renovar

    Club de Diego Valdés castiga a futbolista por negarse a renovar

    2 min
    Supuesta amante de Martín Demichelis revela detalles íntimos de su relación

    Supuesta amante de Martín Demichelis revela detalles íntimos de su relación

    1 min
    ¡Piden a Messi y a la albiceleste no jugar en Angola!

    ¡Piden a Messi y a la albiceleste no jugar en Angola!

    2 min
    Partidos del miércoles 20 de agosto del 2025: Cuartos de Final de la Leagues Cup

    Partidos del miércoles 20 de agosto del 2025: Cuartos de Final de la Leagues Cup

    Relacionados:
    FutbolEuropa LeagueConference LeagueCésar HuertaOrbelín Pineda

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    Tráiler: Algo azul
    Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD