El balón no deja de rodar y la actividad de este jueves se centra principalmente en los Play-offs de la Europa Leagues y los de la Conference League. En esta última se enfrentarán César 'Chino' Huerta y Orbelín Pineda.

Destacan particularmente en la primera los juegos entre el M Tel-Avid de Israel y el Dynamo Kiev de Ucrania así como el duelo entre S. Bratislava de Eslovaquia y el Young Boys de Suiza.

Mientras en el segundo torneo participarán tres mexicanos. Mateo Chávez y AZ Alkmaar de Holanda enfrentarpan a Levski Sofía de Bulgaría, mientras Anderlecht vs. AEK enfrentará a Chino Huerta y a Orbelín Pineda. Lo único malo es que solo una avanzará a la siguiente fase del torneo.

Partidos de hoy jueves 21 de agosto del 2025

Europa League

- M Tel-Avid vs. Dynamo Kiev - El partido dará inicio a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos lo hará a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

- S. Bratislava vs. Young Boys - El partido dará inicio a las 12:15 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos lo hará a las 2:15 pm ET, a la 1:15 pm CT y a las 11:15 am PT.

Conference League

- Levski Sofía vs. AZ - El partido dará inicio a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos lo hará a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

- Anderlecht vs. AEK - El partido dará inicio a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos lo hará a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.