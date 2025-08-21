Partidos de hoy 21 de agosto del 2025: César Huerta y Orbelín se enfrentan en Conference League
La actividad de media semana continúa con emocionantes encuentros en todos los frentes.
El balón no deja de rodar y la actividad de este jueves se centra principalmente en los Play-offs de la Europa Leagues y los de la Conference League. En esta última se enfrentarán César 'Chino' Huerta y Orbelín Pineda.
Destacan particularmente en la primera los juegos entre el M Tel-Avid de Israel y el Dynamo Kiev de Ucrania así como el duelo entre S. Bratislava de Eslovaquia y el Young Boys de Suiza.
Mientras en el segundo torneo participarán tres mexicanos. Mateo Chávez y AZ Alkmaar de Holanda enfrentarpan a Levski Sofía de Bulgaría, mientras Anderlecht vs. AEK enfrentará a Chino Huerta y a Orbelín Pineda. Lo único malo es que solo una avanzará a la siguiente fase del torneo.
Partidos de hoy jueves 21 de agosto del 2025
Europa League
- M Tel-Avid vs. Dynamo Kiev - El partido dará inicio a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos lo hará a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.
- S. Bratislava vs. Young Boys - El partido dará inicio a las 12:15 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos lo hará a las 2:15 pm ET, a la 1:15 pm CT y a las 11:15 am PT.
Conference League
- Levski Sofía vs. AZ - El partido dará inicio a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos lo hará a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.
- Anderlecht vs. AEK - El partido dará inicio a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos lo hará a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.
