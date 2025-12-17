Futbol Partidos de hoy, 17 de diciembre del 2025: Copa Intercontinental, Real Madrid y Raúl Jiménez La actividad futbolística a mitad de semana es fuerte, con resolución de título en Catar y partidos en Europa.

Los partidos de hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025 representan una fuerte actividad futbolística en el planeta en donde hay incluso resolución por un título internacional.

Después de que la actividad en el futbol mexicano parase con el Toluca levantándose como campeón del Apertura 2025, el plano internacional roba escena de cara al cierre del año.

La Final de la Copa Intercontinental en Catar roba la atención, aunque en Europa, el Real Madrid entra en escena en instancias primarias de la Copa del Rey.

Partidos del miércoles 17 de diciembre de 2025

-Copa Intercontinental de la FIFA

PSG vs. Flamengo, Final: 11:00 del centro de México, 12pm ET, 9am PT.

-Copa del Rey



Talavera vs. Real Madrid (16 avos): 14:00 del centro de México, 3pm ET, 12pm PT.

-EFL Cup

