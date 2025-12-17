    Futbol

    Partidos de hoy, 17 de diciembre del 2025: Copa Intercontinental, Real Madrid y Raúl Jiménez

    La actividad futbolística a mitad de semana es fuerte, con resolución de título en Catar y partidos en Europa.

    Video ¡Fracaso celeste! Errores condenan a Cruz Azul ante Flamengo

    Los partidos de hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025 representan una fuerte actividad futbolística en el planeta en donde hay incluso resolución por un título internacional.

    Después de que la actividad en el futbol mexicano parase con el Toluca levantándose como campeón del Apertura 2025, el plano internacional roba escena de cara al cierre del año.

    La Final de la Copa Intercontinental en Catar roba la atención, aunque en Europa, el Real Madrid entra en escena en instancias primarias de la Copa del Rey.

    Partidos del miércoles 17 de diciembre de 2025

    -Copa Intercontinental de la FIFA

    • PSG vs. Flamengo, Final: 11:00 del centro de México, 12pm ET, 9am PT.

    -Copa del Rey

    • Talavera vs. Real Madrid (16 avos): 14:00 del centro de México, 3pm ET, 12pm PT.

    -EFL Cup

    • Newcastle vs. Fulham (Raúl Jiménez): 14:15 del centro de México, 3:15pm ET, 12:15pm PT.
