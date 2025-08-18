    liga mx

    Así se juega y puedes ver la Jornada 6 de Apertura 2025

    Este fin de semana se vivirán grandes emociones con unos partidos que llaman la atención.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Emociones al mil! Así se jugará la Jornada 6 del Apertura 2025

    El calendario del Apertura 2025 de la Liga MX llega a su primer tercio al vivirse este fin de semana su Jornada 6 con varios partidos atractivos.

    Pachuca, con Jaime Lozano, sigue como líder a pesar de perder ante Tijuana, aunque ya comparte el mismo con Rayados, ambos con 12 puntos, pero con mejor diferencia de goles los Tuzos.

    Cruz Azul y América son los únicos equipos que siguen invictos en el Apertura 2025 y los dos cuentan con 11 puntos, mientras que el campeón Toluca es quinto con 10 unidades.

    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 6 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX


    La actividad de la fecha 6 comienza el viernes 22 de agosto con tres partidos, el sábado 23 habrá cuatro compromisos y para el domingo 24 se tendrán dos juegos.


    • Juárez vs. Santos

    Este partido es el viernes 22 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por tubi, mientras que a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por FOX Deportes.

    • Querétaro vs. Atlético de San Luis

    Este encuentro es el viernes 22 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por Caliente TV, así como a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.


    • Tijuana vs. Chivas

    El juego es el viernes 22 de agosto a las 9:00 pm del CT de México en Caliente TV, y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos en ViX.


    • León vs. Pachuca

    El partido es este sábado 23 de agosto a las 5:00 pm del CT de México en tubi; a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.


    • Monterrey vs. Necaxa

    El encuentro es este sábado 23 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN, así como a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

    • Mazatlán vs. Tigres

    El juego es este sábado 23 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por TV Azteca, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por ViX.


    • Cruz Azul vs. Toluca

    Este partido será el sábado 23 de agosto a las 9:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN y en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 CT y 8:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.


    • Pumas vs. Puebla

    Este duelo será el domingo 24 de agosto a las 5:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos a través de Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.


    • Atlas vs. América

    El duelo será el domingo 24 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

