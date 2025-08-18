El calendario del Apertura 2025 de la Liga MX llega a su primer tercio al vivirse este fin de semana su Jornada 6 con varios partidos atractivos.

Pachuca, con Jaime Lozano, sigue como líder a pesar de perder ante Tijuana, aunque ya comparte el mismo con Rayados, ambos con 12 puntos, pero con mejor diferencia de goles los Tuzos.

Cruz Azul y América son los únicos equipos que siguen invictos en el Apertura 2025 y los dos cuentan con 11 puntos, mientras que el campeón Toluca es quinto con 10 unidades.

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 6 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX



La actividad de la fecha 6 comienza el viernes 22 de agosto con tres partidos, el sábado 23 habrá cuatro compromisos y para el domingo 24 se tendrán dos juegos.





Juárez vs. Santos

Este partido es el viernes 22 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por tubi, mientras que a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por FOX Deportes.



Querétaro vs. Atlético de San Luis

Este encuentro es el viernes 22 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por Caliente TV, así como a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.





Tijuana vs. Chivas

El juego es el viernes 22 de agosto a las 9:00 pm del CT de México en Caliente TV, y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos en ViX.





León vs. Pachuca

El partido es este sábado 23 de agosto a las 5:00 pm del CT de México en tubi; a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.





Monterrey vs. Necaxa

El encuentro es este sábado 23 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN, así como a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

Mazatlán vs. Tigres

El juego es este sábado 23 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por TV Azteca, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por ViX.





Cruz Azul vs. Toluca

Este partido será el sábado 23 de agosto a las 9:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN y en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 CT y 8:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.





Pumas vs. Puebla

Este duelo será el domingo 24 de agosto a las 5:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos a través de Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.





Atlas vs. América