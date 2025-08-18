    Liga MX Femenil

    Partidos hoy lunes 18 de agosto: Liga MX Femenil, Premier y LaLiga

    Esta es la agenda de los partidos que no te puedes perder en el inicio de esta nueva semana.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Emotivo pero difícil: así fue el inicio de la Premier para Raúl y Edson

    Este lunes 18 de agosto sigue lo mejor de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, además de la actividad en el inicio del futbol europeo con partidos de LaLiga de España y de la Premier League.

    Necaxa y Cruz Azul verán acción en el cierre de una nueva fecha del certamen femenino en México.

    Por su parte, en LaLiga española, tendrá el compromiso entre Elche y Betis.

    También habrá un encuentro en la Premier League inglesa con el choque Leeds United ante el Everton

    HORARIO Y DÓNDE VER LOS PARTIDOS DEL LUNES 18 DE AGOSTO

    Liga MX Femenil

    • Necaxa vs. Cruz Azul - Este duelo será las 5:00 pm del CT de México y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos.

    LaLiga

    • Elche vs. Betis - Este duelo será las 1:00 pm del CT de México y a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm PT en Estados Unidos.

    Premier League

    • Leeds vs. Everton - Este duelo será las 1:00 pm del CT de México y a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm PT en Estados Unidos.

