Partidos hoy lunes 18 de agosto: Liga MX Femenil, Premier y LaLiga

Video Emotivo pero difícil: así fue el inicio de la Premier para Raúl y Edson

Este lunes 18 de agosto sigue lo mejor de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, además de la actividad en el inicio del futbol europeo con partidos de LaLiga de España y de la Premier League.

Necaxa y Cruz Azul verán acción en el cierre de una nueva fecha del certamen femenino en México.

Por su parte, en LaLiga española, tendrá el compromiso entre Elche y Betis.

También habrá un encuentro en la Premier League inglesa con el choque Leeds United ante el Everton

HORARIO Y DÓNDE VER LOS PARTIDOS DEL LUNES 18 DE AGOSTO

Liga MX Femenil

Necaxa vs. Cruz Azul - Este duelo será las 5:00 pm del CT de México y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos.

LaLiga

Elche vs. Betis - Este duelo será las 1:00 pm del CT de México y a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm PT en Estados Unidos.

Premier League