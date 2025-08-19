Partidos de hoy martes 19 de agosto: Cristiano vs. Benzema en la Supercopa de Arabia
Además, el Real Madrid de Xabi Alonso debuta en la temporada 2025-26 de LaLiga.
La agenda futbolística de este martes 19 de agosto la protagonizan Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) y Karim Benzema (Al-Ittihad) que se enfrentarán en las Semifinales de la Supercopa de Arabia Saudita.
Además, habrá actividad en Europa con el debut oficial del Real Madrid de Xabi Alonso en la temporada 2025-26 enfrentando al Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu en el cierre de la Jornada 1 de LaLiga.
También se disputarán los primeros partidos de ida de los Playoffs de la UEFA Champions League por los últimos boletos a la Fase de Liga.
Mientras que en Sudamérica se jugarán la vuelta de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
Partidos de hoy martes 19 de agosto del 2025
Champions League, partidos de ida de los Playoffs
1 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU
- Estrella Roja vs. Pafos
- Ferencváros vs. Qarabag
- Rangers vs. Club Brujas
LaLiga, Jornada 1
- Real Madrid vs. Osasuna | 1 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU
Supercopa de Arabia Saudita, Semifinales
- Al-Nassr vs. Al-Ittihad | 6 am Centro de México, 8 am ET de EEUU
Concacaf W Champions Cup 2025
- Alianza FC vs. Washington Spirit | 6 pm Centro de México, 8 pm ET de EEUU
- Pachuca vs. Chorrillo | 8 pm Centro de México, 10 pm ET de EEUU
Copa Libertadores, vuelta de Octavos de Final
- Vélez Sarsfield vs. Fortaleza
- Racing Club vs. Peñarol
- Sao Paulo vs. Atlético Nacional
Copa Sudamericana, vuelta de Octavos de Final
- Huracán vs. Once Caldas
- Fluminense vs. América de Cali
- Mushuc Runa vs. Independiente del Valle