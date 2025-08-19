Partidos de hoy martes 19 de agosto: Cristiano vs. Benzema en la Supercopa de Arabia

Video ¡Una locura! Esto vale el anillo de compromiso que dio CR7 a Georgina

La agenda futbolística de este martes 19 de agosto la protagonizan Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) y Karim Benzema (Al-Ittihad) que se enfrentarán en las Semifinales de la Supercopa de Arabia Saudita.

Además, habrá actividad en Europa con el debut oficial del Real Madrid de Xabi Alonso en la temporada 2025-26 enfrentando al Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu en el cierre de la Jornada 1 de LaLiga.

También se disputarán los primeros partidos de ida de los Playoffs de la UEFA Champions League por los últimos boletos a la Fase de Liga.

Mientras que en Sudamérica se jugarán la vuelta de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Partidos de hoy martes 19 de agosto del 2025

Champions League, partidos de ida de los Playoffs

1 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU

Estrella Roja vs. Pafos

Ferencváros vs. Qarabag

Rangers vs. Club Brujas

LaLiga, Jornada 1

Real Madrid vs. Osasuna | 1 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU

Supercopa de Arabia Saudita, Semifinales

Al-Nassr vs. Al-Ittihad | 6 am Centro de México, 8 am ET de EEUU

Concacaf W Champions Cup 2025

Alianza FC vs. Washington Spirit | 6 pm Centro de México, 8 pm ET de EEUU

Pachuca vs. Chorrillo | 8 pm Centro de México, 10 pm ET de EEUU

Copa Libertadores, vuelta de Octavos de Final

Vélez Sarsfield vs. Fortaleza

Racing Club vs. Peñarol

Sao Paulo vs. Atlético Nacional

Copa Sudamericana, vuelta de Octavos de Final