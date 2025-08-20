    Futbol

    Partidos del miércoles 20 de agosto del 2025: Cuartos de Final de la Leagues Cup

    El futbol no se detiene y la actividad de mitad de semana guarda emocionantes encuentros en todos los frentes.

    Por:
    TUDN
    Video ¿Tiembla Tigres? ¡Inter Miami lanza dura advertencia!

    El futbol no se detiene y la actividad de media semana guarda emocionantes partidos en todos los frentes, particularmente en la Leagues Cup que juega los Cuartos de Final.

    Pero antes de eso, Julián Quiñones y Al-Qadisiya disputarán las Semifinales de la Supercopa de Arabia ante el Al-Ahli y en los Play-offs de la UEFA Champions League, Rodrigo Huescas y el Copenhague hará lo propio ante el Basel.

    PUBLICIDAD

    Ya en territorio estadounidense, arrancan los Cuartos de Final de la Leagues Cup entre los equipos de la MLS y la Liga MX.

    Así, Inter Miami jugará ante Tigres, Toluca frente a Orlando, Seattle Sounders contra Puebla y LA Galaxy contra Pachuca.

    Partidos de hoy miércoles 20 de agosto del 2025

    Súpercopa de Arabia
    - Al-Qadisiya vs. Al-Ahli - El partido inicia a las 6:00 am tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 8:00 am ET, a las 7:00 am CT y a las 5:00 am PT.

    - Basel vs. Copenhague - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El partido lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, ViX , tudn.com y app de TUDN.

    Leagues Cup
    - Inter Miami vs. Tigres - El partido inicia a las 6:00 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, ViX , tudn.com y app de TUDN.

    - Toluca vs. Orlando - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.

    - Seattle Sounders vs. Puebla - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, ViX , tudn.com y app de TUDN.

    PUBLICIDAD

    - LA Galaxy vs. Pachuca - El partido inicia a las 9:45 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 11:45 pm ET, a las 10:45 pm CT y a las 8:45 pm PT.

    Partidos del 19 de agosto
    Partidos del 18 de agosto
    Partidos del 17 de agosto
    Partidos del 16 de agosto
    Partidos del 15 de agosto

    Video Messi frena su auto en público y le cumple sueño a un pequeño fan

    Más sobre Futbol

    1 min
    Partidos de hoy martes 19 de agosto: Cristiano vs. Benzema en la Supercopa de Arabia

    Partidos de hoy martes 19 de agosto: Cristiano vs. Benzema en la Supercopa de Arabia

    1 min
    El día que Enrique Meza confrontó al 'Turco' Mohamed en Toros Neza

    El día que Enrique Meza confrontó al 'Turco' Mohamed en Toros Neza

    1 min
    Salinas se estrena como sede de Alianza y regala un fin de semana único

    Salinas se estrena como sede de Alianza y regala un fin de semana único

    2 min
    Facundo recuerda cuando 'mató' a Chespirito en una entrevista con Diego Maradona

    Facundo recuerda cuando 'mató' a Chespirito en una entrevista con Diego Maradona

    1 min
    Partidos de hoy 14 de julio: Mexicanos en la Conference League

    Partidos de hoy 14 de julio: Mexicanos en la Conference League

    Relacionados:
    FutbolChampions LeagueRodrigo HuescasTolucaTigresPueblaPachuca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    Tráiler: Algo azul
    Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD