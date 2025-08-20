El futbol no se detiene y la actividad de media semana guarda emocionantes partidos en todos los frentes, particularmente en la Leagues Cup que juega los Cuartos de Final.

Pero antes de eso, Julián Quiñones y Al-Qadisiya disputarán las Semifinales de la Supercopa de Arabia ante el Al-Ahli y en los Play-offs de la UEFA Champions League, Rodrigo Huescas y el Copenhague hará lo propio ante el Basel.

Ya en territorio estadounidense, arrancan los Cuartos de Final de la Leagues Cup entre los equipos de la MLS y la Liga MX.

Así, Inter Miami jugará ante Tigres, Toluca frente a Orlando, Seattle Sounders contra Puebla y LA Galaxy contra Pachuca.

Partidos de hoy miércoles 20 de agosto del 2025

Súpercopa de Arabia

- Al-Qadisiya vs. Al-Ahli - El partido inicia a las 6:00 am tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 8:00 am ET, a las 7:00 am CT y a las 5:00 am PT.

- Basel vs. Copenhague - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El partido lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, ViX , tudn.com y app de TUDN.

Leagues Cup

- Inter Miami vs. Tigres - El partido inicia a las 6:00 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, ViX , tudn.com y app de TUDN.

- Toluca vs. Orlando - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.

- Seattle Sounders vs. Puebla - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, ViX , tudn.com y app de TUDN.

- LA Galaxy vs. Pachuca - El partido inicia a las 9:45 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 11:45 pm ET, a las 10:45 pm CT y a las 8:45 pm PT.