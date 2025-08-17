Partidos hoy domingo 17 de agosto: Jornada 5 de Liga MX y mexicanos en el exterior

Video ¡Vuelve a casa! Monterrey recibe a Mazatlán y así puedes ver el partido

Este domingo 17 de agosto sigue lo mejor de la Jornada 5 de Liga MX además de la actividad de futbolistas mexicanos en la Premier League.

Querétaro, Atlas, Monterrey y Mazatlán verán acción en una tarde-noche de futbol que podrás ver por nuestras diferentes plataformas.

Por su parte, en la Liga MX Femenil, tendrá como duelo principal el Clásico Capitalino entre Pumas y América.

A lo largo del día, César Huerta, Mateo Chévez, Alex Padilla, Santiago Gimenez, Heriberto Jurado y Hirving ‘Chucky’ Lozano podrían ver minutos con sus respectivos clubes en diferentes competencias en Europa y la MLS.

HORARIO Y DÓNDE VER LOS PARTIDOS DEL DOMINGO 17 DE AGOSTO

Liga MX, Jornada 5

Querétaro vs. Atlas - Este duelo será a las 4:00 pm del CT de México por tubi/FOX y a las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT y 3:00 pm PT en Estados Unidos a través de TUDN, TUDN.com, app de TUDN.

Monterrey vs. Mazatlán - El duelo será a las 6:00 pm del CT de México y a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

Liga de Bélgica

Dender vs. Anderlecht - Este duelo será las 5:30 am del CT de México y a las 7:30 am ET, 6:30 am CT y 4:30 am PT en Estados Unidos.

Cercle Brugge vs. Westerlo - Este duelo será las 11:15 am del CT de México y a las 1:15 pm ET, 12:15 pm CT y 10:15 am PT en Estados Unidos.

Eredivisie

Volendam vs. AZ Alkmaar- Este duelo será las 8:45 am del CT de México y a las 10:45 am ET, 9:45 am CT y 7:45 am PT en Estados Unidos.

Liga MX Femenil

Pumas vs. América - Este duelo será a las 12:00 pm del CT de México por Canal 9, TUDN y ViX y a las 2:00 pm ET, 1:00 pm CT y 11:00 am PT en Estados Unidos a través de TUDN y ViX.

LaLiga

Athletic vs. Sevilla - Este duelo será las 11:15 am del CT de México y a las 1:15 pm ET, 12:15 pm CT y 10:15 am PT en Estados Unidos.

Coppa Italia

AC Milan vs. Bari - Este duelo será las 1:15 pm del CT de México y a las 3:15 pm ET, 2:15 pm CT y 12:15 pm PT en Estados Unidos.

MLS