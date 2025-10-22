    Futbol

    Partidos del miércoles 22 de octubre: UEFA Champions League y Liga MX

    La actividad de media semana continúa con emocionantes partidos en todos los frentes.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video ¡Le urge el triunfo! Pumas recibe a San Luis en la Jornada 14

    El futbol no para y la actividad de este miércoles 22 de octubre nos reserva interesantes duelos en la Champions League y en la Liga MX.

    En el torneo de la UEFA destacan el Athletic vs. Qarabag, el Chelsea vs. Ajax, Monaco vs. Tottenham, Eintracht Frankfurt vs. Liverpool y el Real Madrid vs. Juventus.

    PUBLICIDAD

    Mientras en México se completa la Jornada 14 con los partidos Pachuca vs. Tigres, Querétaro vs.Chivas, Tijuana vs. Toluca, Atlas vs. León, Pumas vs. Atlético de San Luis.

    Partidos de hoy miércoles 22 de octubre del 2025

    UEFA Champions League
    - Athletic vs. Qarabag - El partido inicia a las 10:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver a través en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    - Galatasaray vs. Bodo/Glimt - El partido inicia a las 10:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos a través de ViX.

    - Eintracht Frankfurt vs. Liverpool - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    - Chelsea vs. Ajax - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos a través ViX.

    - Sporting Lisboa vs. Marsella - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos a través ViX.

    PUBLICIDAD

    - Monaco vs. Tottenham - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos a través ViX.

    - Atalanta vs. Slavia Praga - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos a través ViX.

    - Real Madrid vs. Juventus - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

    - Bayern Múnich vs. Brujas - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

    Liga MX
    - Pachuca vs. Tigres - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México a través de ViX y en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    - Querétaro vs.Chivas - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos a través de VIX.

    - Tijuana vs. Toluca - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    PUBLICIDAD

    - Atlas vs. León - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver tanto en Estados Unidos como en México a través de ViX.

    - Pumas vs. Atlético de San Luis - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver tanto en Estados Unidos como en México a través de ViX.

    Partidos del 21 de octubre
    Partidos del 20 de octubre
    Partidos del 19 de octubre
    Partidos del 18 de octubre
    Partidos del 17 de octubre

    Video ¿Gallos rojiblancos? Chivas provoca importante cambio en Querétaro

    Más sobre Futbol

    1 min
    Cuauhtémoc Blanco rompe el silencio tras polémica y esta es su justificación

    Cuauhtémoc Blanco rompe el silencio tras polémica y esta es su justificación

    1:12
    ¡Emotivo! Messi cumple sueño a niño que padece el mismo problema que él

    ¡Emotivo! Messi cumple sueño a niño que padece el mismo problema que él

    Los mejores juegos de la semana en el futbol internacional
    Los mejores juegos de la semana en el futbol internacional
    Los mejores juegos de la semana en el futbol internacional

    Los mejores juegos de la semana en el futbol internacional

    Fútbol
    11 fotos
    2 min
    Partidos de hoy martes 21 de octubre: Champions League, Mundial Femenil Sub-17 y Liga MX

    Partidos de hoy martes 21 de octubre: Champions League, Mundial Femenil Sub-17 y Liga MX

    1 min
    Memo Ochoa lidera una marca negativa con el Limassol en el futbol de Chipre

    Memo Ochoa lidera una marca negativa con el Limassol en el futbol de Chipre

    Relacionados:
    FutbolGuadalajaraPumasToluca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD