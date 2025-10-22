El futbol no para y la actividad de este miércoles 22 de octubre nos reserva interesantes duelos en la Champions League y en la Liga MX.

En el torneo de la UEFA destacan el Athletic vs. Qarabag, el Chelsea vs. Ajax, Monaco vs. Tottenham, Eintracht Frankfurt vs. Liverpool y el Real Madrid vs. Juventus.

Mientras en México se completa la Jornada 14 con los partidos Pachuca vs. Tigres, Querétaro vs.Chivas, Tijuana vs. Toluca, Atlas vs. León, Pumas vs. Atlético de San Luis.

Partidos de hoy miércoles 22 de octubre del 2025

UEFA Champions League

- Athletic vs. Qarabag - El partido inicia a las 10:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver a través en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- Galatasaray vs. Bodo/Glimt - El partido inicia a las 10:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos a través de ViX.

- Eintracht Frankfurt vs. Liverpool - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- Chelsea vs. Ajax - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos a través ViX.

- Sporting Lisboa vs. Marsella - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos a través ViX.

- Monaco vs. Tottenham - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos a través ViX.

- Atalanta vs. Slavia Praga - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos a través ViX.

- Real Madrid vs. Juventus - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

- Bayern Múnich vs. Brujas - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

Liga MX

- Pachuca vs. Tigres - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México a través de ViX y en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- Querétaro vs.Chivas - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos a través de VIX.

- Tijuana vs. Toluca - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- Atlas vs. León - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver tanto en Estados Unidos como en México a través de ViX.

- Pumas vs. Atlético de San Luis - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver tanto en Estados Unidos como en México a través de ViX.