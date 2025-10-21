    Futbol

    Partidos de hoy martes 21 de octubre: Champions League, Mundial Femenil Sub-17 y Liga MX

    Se jugará la Jornada 3 de la Fase de Liga de la Champions y la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Inicia la Jornada 3 de la Champions: Inter, PSG, Napoli y Dortmund verán acción

    Este martes 21 de octubre será un día cargado de futbol, desde la mañana con el Mundial Femenil Sub-17, pasando por la UEFA Champions League y hasta llegar a la Jornada 14 de la Liga MX.

    El Barcelona abrirá la Jornada 3 de la Fase de Liga de la Champions League al recibir al Olympiacos. Más tarde entrarán a escena equipos como Arsenal, Atlético de Madrid, PSG, Napoli, Borussia Dortmund, Inter de Milán y Manchester City.

    La Selección Mexicana buscará su revancha en el Mundial Femenil Sub-17 luego de perder 2-0 en su debut ante Corea del Norte.

    En la noche comienza la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 con cuatro partidos y con América, Cruz Azul y Monterrey viendo actividad.

    Partidos de hoy martes 21 de octubre

    UEFA Champions League, Jornada 3 Fase de Liga

    10:45 am Centro de México y 12:45 pm Este de EEUU

    • Barcelona vs. Olympiacos
    • Kairat Almaty vs. Pafos

    1 pm Centro de México y 3 pm Este de EEUU

    • Arsenal vs. Atlético de Madrid
    • Bayer Leverkusen vs. PSG
    • Copenhague vs. Borussia Dortmund
    • Newcastle vs. Benfica
    • PSV vs. Napoli
    • Royale Union SG vs. Inter de Milán
    • Villarreal vs. Manchester City

    Liga MX, Jornada 14 Torneo Apertura 2025

    • América vs. Puebla | 7 pm Centro de México, 9 pm Este de EEUU
    • Necaxa vs. Cruz Azul | 7 pm Centro de México, 9 pm Este de EEUU
    • Mazatlán vs. Santos | 9 pm Centro de México, 11 pm Este de EEUU
    • Monterrey vs. Juárez | 9:05 pm Centro de México, 11:05 pm Este de EEUU

    Mundial Femenino Sub-17, Jornada 2

    • Corea del Norte vs. Camerún | 7 am Centro de México, 9 am Este de EEUU
    • Costa Rica vs. Brasil | 10 am Centro de México, 12 pm Este de EEUU
    • Estados Unidos vs. China | 10 am Centro de México, 12 pm Este de EEUU
    • Marruecos vs. Italia | 1 pm Centro de México, 3 pm Este de EEUU
    • Países Bajos vs. México | 1 pm Centro de México, 3 pm Este de EEUU
    • Noruega vs. Ecuador | 1 pm Centro de México, 3 pm Este de EEUU

