Partidos de hoy martes 21 de octubre: Champions League, Mundial Femenil Sub-17 y Liga MX
Se jugará la Jornada 3 de la Fase de Liga de la Champions y la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025.
Este martes 21 de octubre será un día cargado de futbol, desde la mañana con el Mundial Femenil Sub-17, pasando por la UEFA Champions League y hasta llegar a la Jornada 14 de la Liga MX.
El Barcelona abrirá la Jornada 3 de la Fase de Liga de la Champions League al recibir al Olympiacos. Más tarde entrarán a escena equipos como Arsenal, Atlético de Madrid, PSG, Napoli, Borussia Dortmund, Inter de Milán y Manchester City.
La Selección Mexicana buscará su revancha en el Mundial Femenil Sub-17 luego de perder 2-0 en su debut ante Corea del Norte.
En la noche comienza la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 con cuatro partidos y con América, Cruz Azul y Monterrey viendo actividad.
Partidos de hoy martes 21 de octubre
UEFA Champions League, Jornada 3 Fase de Liga
10:45 am Centro de México y 12:45 pm Este de EEUU
- Barcelona vs. Olympiacos
- Kairat Almaty vs. Pafos
1 pm Centro de México y 3 pm Este de EEUU
- Arsenal vs. Atlético de Madrid
- Bayer Leverkusen vs. PSG
- Copenhague vs. Borussia Dortmund
- Newcastle vs. Benfica
- PSV vs. Napoli
- Royale Union SG vs. Inter de Milán
- Villarreal vs. Manchester City
Liga MX, Jornada 14 Torneo Apertura 2025
- América vs. Puebla | 7 pm Centro de México, 9 pm Este de EEUU
- Necaxa vs. Cruz Azul | 7 pm Centro de México, 9 pm Este de EEUU
- Mazatlán vs. Santos | 9 pm Centro de México, 11 pm Este de EEUU
- Monterrey vs. Juárez | 9:05 pm Centro de México, 11:05 pm Este de EEUU
Mundial Femenino Sub-17, Jornada 2
- Corea del Norte vs. Camerún | 7 am Centro de México, 9 am Este de EEUU
- Costa Rica vs. Brasil | 10 am Centro de México, 12 pm Este de EEUU
- Estados Unidos vs. China | 10 am Centro de México, 12 pm Este de EEUU
- Marruecos vs. Italia | 1 pm Centro de México, 3 pm Este de EEUU
- Países Bajos vs. México | 1 pm Centro de México, 3 pm Este de EEUU
- Noruega vs. Ecuador | 1 pm Centro de México, 3 pm Este de EEUU