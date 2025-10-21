Partidos de hoy martes 21 de octubre: Champions League, Mundial Femenil Sub-17 y Liga MX

Este martes 21 de octubre será un día cargado de futbol, desde la mañana con el Mundial Femenil Sub-17, pasando por la UEFA Champions League y hasta llegar a la Jornada 14 de la Liga MX.

El Barcelona abrirá la Jornada 3 de la Fase de Liga de la Champions League al recibir al Olympiacos. Más tarde entrarán a escena equipos como Arsenal, Atlético de Madrid, PSG, Napoli, Borussia Dortmund, Inter de Milán y Manchester City.

La Selección Mexicana buscará su revancha en el Mundial Femenil Sub-17 luego de perder 2-0 en su debut ante Corea del Norte.

En la noche comienza la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 con cuatro partidos y con América, Cruz Azul y Monterrey viendo actividad.

Partidos de hoy martes 21 de octubre

UEFA Champions League, Jornada 3 Fase de Liga

10:45 am Centro de México y 12:45 pm Este de EEUU

Barcelona vs. Olympiacos

Kairat Almaty vs. Pafos

1 pm Centro de México y 3 pm Este de EEUU



Arsenal vs. Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen vs. PSG

Copenhague vs. Borussia Dortmund

Newcastle vs. Benfica

PSV vs. Napoli

Royale Union SG vs. Inter de Milán

Villarreal vs. Manchester City

Liga MX, Jornada 14 Torneo Apertura 2025

América vs. Puebla | 7 pm Centro de México, 9 pm Este de EEUU

Necaxa vs. Cruz Azul | 7 pm Centro de México, 9 pm Este de EEUU

Mazatlán vs. Santos | 9 pm Centro de México, 11 pm Este de EEUU

Monterrey vs. Juárez | 9:05 pm Centro de México, 11:05 pm Este de EEUU

Mundial Femenino Sub-17, Jornada 2