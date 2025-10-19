Partidos de hoy 19 de octubre: Mexicanos en el exterior y NFL

Video ¡Final inédita en el Mundial Sub-20 Chile 2025!

Los partidos para hoy domingo 19 de octubre abarcan futbol en Europa, incluyendo actividad de mexicanos, al igual que partidos de la NFL y la Final del Mundial Sub-20.

Jugadores como Johan Vásquez, 'Chino' Huerta o Memo Ochoa podrían entrar en actividad para este día.

Además, la Semana 7 de la NFL explotará con grandes partidos cuando la temporada entra en una parte muy seria.

Partidos de hoy domingo 19 de octubre del 2025

Pro League de Bélgica

-Cercle Brugge vs. Genk (Heriberto Jurado) - 5:30 del centro de México, 7:30am ET, 4:30PT. -STVV vs. Anderlecht ('Chino' Huerta) - 10:30 del centro de México, 12:30pm ET, 9:30am PT.

Serie A de Italia

-Genoa vs. Parma (Johan Vásquez): 7:00 del centro de México, 9am ET, 6am PT. -Milan vs. Fiorentina (Santi Gimenez): 12:45 del centro de México, 2:45pm ET, 11:45am PT.

Liga de Chipre

-Aris vs. AEL Limassol (Memo Ochoa): 10:00 del centro de México, 12pm ET, 9am PT.



Superliga de Turquía

-Fenerbahçe vs. Karagümrük (Edson Álvarez) - 11:00 del centro de México, 1pm ET, 10am PT.



LaLiga de España

-Getafe vs. Real Madrid - 13:00 del centro de México, 3pm ET, 12pm PT.



NFL

-Blitz: 11:00 del centro de México, 1pm ET, 10am PT. -Commanders vs. Cowboys - 14:00 del centro de México, 4pm ET, 1pm PT.