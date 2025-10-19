Partidos de hoy 19 de octubre: Mexicanos en el exterior y NFL
La Liga MX acabó, pero quedan grandes emociones para este domingo.
Los partidos para hoy domingo 19 de octubre abarcan futbol en Europa, incluyendo actividad de mexicanos, al igual que partidos de la NFL y la Final del Mundial Sub-20.
Jugadores como Johan Vásquez, 'Chino' Huerta o Memo Ochoa podrían entrar en actividad para este día.
Además, la Semana 7 de la NFL explotará con grandes partidos cuando la temporada entra en una parte muy seria.
Partidos de hoy domingo 19 de octubre del 2025
- Pro League de Bélgica
-Cercle Brugge vs. Genk (Heriberto Jurado) - 5:30 del centro de México, 7:30am ET, 4:30PT. -STVV vs. Anderlecht ('Chino' Huerta) - 10:30 del centro de México, 12:30pm ET, 9:30am PT.
- Serie A de Italia
-Genoa vs. Parma (Johan Vásquez): 7:00 del centro de México, 9am ET, 6am PT. -Milan vs. Fiorentina (Santi Gimenez): 12:45 del centro de México, 2:45pm ET, 11:45am PT.
- Liga de Chipre
-Aris vs. AEL Limassol (Memo Ochoa): 10:00 del centro de México, 12pm ET, 9am PT.
- Superliga de Turquía
-Fenerbahçe vs. Karagümrük (Edson Álvarez) - 11:00 del centro de México, 1pm ET, 10am PT.
- LaLiga de España
-Getafe vs. Real Madrid - 13:00 del centro de México, 3pm ET, 12pm PT.
- NFL
-Blitz: 11:00 del centro de México, 1pm ET, 10am PT. -Commanders vs. Cowboys - 14:00 del centro de México, 4pm ET, 1pm PT.
- Mundial Sub-20
-Final Argentina vs. Marruecos - 17:00 del centro de México, 7pm ET, 4pm PT. Partidos del 18 de octubre
