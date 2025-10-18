    Futbol

    Partidos del 18 de octubre: Liga MX, Final del Sub-20 y mexicanos en el extranjero

    El planeta futbol sigue girando y la actividad del inicio del fin de semana nos depara emocionantes enfrentamientos en todos los duelos.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Apertura 2025: Estos son los partidos de la Jornada 13 que pasarán por El 5

    El balón sigue rodando en el planeta futbol y la actividad del sábado 18 de octubre nos tiene reservados emocionantes encuentros en la Liga MX , además de la Final del Mundial Sub-20, juega el Tri Femenil Sub-17 y la actividad de los mexicanos en el extranjero.

    Todo inicia en Inglaterra cuando el Crystal Palace se enfrente al Bournemouth de Julián Araujo, mientras que el Fulham de Raúl Jiménez recibe el Arsenal en casa.

    También en Europa juegan Cesár Montes en el duelo CSKA vs. Lokomotiv, en Rusia, mientras que el Ajax chocará con el AZ Alkmaar de Mateo Chávez en la Eredivisie.

    Luego, en el Mundial Sub-17 Femenil, la Selección Mexicana se enfrenta ante Corea del Norte, mientras que en el Mundial Sub-20 varonil Colombia vs. Francia es el duelo por el tercer y cuarto puesto y la Final será el choque Marruecos vs. Argentina.

    Finalmente, en la Liga MX, la Jornada 13 sigue con seis patidos : Juárez vs. Pachuca, Toluca vs. Querétaro, Santos vs. León, Monterrey vs. Pumas, Chivas vs. Mazatlán y cierra con el Clásico Joven entre Cruz Azul vs. América.

    Partidos de hoy sábado 18 de octubre del 2025

    Premier League
    - Crystal Palace vs. Bournemouth - El partido inicia a las 8:00 am tiempo del centro de México. A las 10:00 am ET, a la 9:00 am CT y a las 7:00 am PT.

    - Fulham vs. Arsenal - El partido inicia a las 10:30 am tiempo del centro de México. A las 12:30 pm ET, a la 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

    Liga de Rusia
    - CSKA vs. Lkomotiv - El partido inicia a las 10:30 am tiempo del centro de México. A las 12:30 pm ET, a la 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

    Mundial Sub-17 Femenil
    - Mexico vs. Corea del Norte - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. A las 3:00 pm ET, a la 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

    Liga MX

    - Santos vs. León: El juego inicia a las 5:00 pm del CT de México y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos en ambos países por ViX.

    - Toluca vs. Querétaro: El partido es a las 5:00 pm del CT de México en TV Azteca; a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    - Juárez vs. Pachuca: El empieza a las 5:00 pm del CT de México en FOX y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos en Fox Deportes.

    - Monterrey vs. Pumas: Este partido será a las 7:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 CT y 6:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    - Chivas vs. Mazatlán: Este duelo será a las 7:00 pm del CT de México por Amazon Prime y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos a través de Telemundo.

    - Cruz Azul vs. América: El duelo será a las 9:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Fútbol
    16 fotos
