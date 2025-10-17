El balón sigue rodando en el planeta futbol y la actividad del viernes 17 de octubre nos tiene reservados emocionantes encuentros en la Liga MX y con los mexicanos en el extranjero.

Todo inicia en Países Bajos cuando el Dordrecht de Stephano Carrillo visite al ADO Den Haag y el Roda de Daniel Lajud reciba al Den Bosch.

Luego, continúa en México con la Liga MX Femenil en la que destaca el duelo entre Necaxa vs. Toluca.

Finalmente, en la Liga MX, Puebla arranca la Jornada 13 ante Tijuana, mientras Atlético de San Luis se verá las caras con Atlas y Tigres hará lo propio con Necaxa.

Partidos de hoy viernes 17 de octubre del 2025

Eerste Divisie

- ADO Den Haag vs. Dordrecht - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. A las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

- Roda vs. Den Bosch - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. A las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

Liga MX Femenil

- Necaxa vs. Toluca - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. A las 7:00 pm ET, a la 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver tanto en México como en los Estados Unidos a través de ViX.

Liga MX

- Puebla vs. Tijuana - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. A las 9:00 pm ET, a la 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT. En partido lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- Atlético de San Luis vs. Atlas - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. A las 11:00 pm ET, a la 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. En partido lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- Tigres vs. Necaxa - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. A las 11:00 pm ET, a la 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT.

