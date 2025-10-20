    Futbol

    Partidos de hoy 20 de octubre: Futbol en Europa y Semana 7 de la NFL

    El futbol europeo cierra sus respectivas jornadas, en España, Italia e Inglaterra. En el futbol americano doble cartelera de lunes por la noche.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Valencia.
    Imagen José Jordan.
    Valencia.

    La actividad del futbol internacional se centra en Europa con el cierre de sus respectivas jornadas. En España el compromiso Alavés ante Valencia. En Inglaterra West Ham frente a Brentford y en Italia Cremonese en contra de Udinese.

    Partidos de hoy 20 de octubre del 2025

    LaLiga
    Alavés ante Valencia: El partido arranca a las 13:00 horas en el Centro de México, 15:00 en el Este y 12:00 PM en el Pacífico, de los Estados Unidos.

    Serie A
    Italia frente a Cremonese: El compromiso se pone en marcha a las 12:45 PM hora en el Centro de México, 14:45 en el Este y 11:45 AM en el Pacífico, de los Estados Unidos.

    Liga Premier
    West Ham en contra de Brentford: El compromiso inicia a las 13:00 horas en el Centro de México, 15:00 en el Este y 12:00 PM en el Pacífico, de los Estados Unidos.

    NFL
    Tampa Bay vs. Detroit: El kick-off en punto de las 17:00 horas en el Centro de México, 19:00 horas en el Este y 16:00 horas en el Pacífico.
    Houston vs. Seattle: El arranque del compromiso es a las 20:00 horas en el Centro de México, 22:00 en el Este y 19:00 en el Pacífico.

