Partidos de hoy 20 de octubre: Futbol en Europa y Semana 7 de la NFL

La actividad del futbol internacional se centra en Europa con el cierre de sus respectivas jornadas. En España el compromiso Alavés ante Valencia. En Inglaterra West Ham frente a Brentford y en Italia Cremonese en contra de Udinese.

Partidos de hoy 20 de octubre del 2025

LaLiga

Alavés ante Valencia: El partido arranca a las 13:00 horas en el Centro de México, 15:00 en el Este y 12:00 PM en el Pacífico, de los Estados Unidos.

Serie A

Italia frente a Cremonese: El compromiso se pone en marcha a las 12:45 PM hora en el Centro de México, 14:45 en el Este y 11:45 AM en el Pacífico, de los Estados Unidos.

Liga Premier

West Ham en contra de Brentford: El compromiso inicia a las 13:00 horas en el Centro de México, 15:00 en el Este y 12:00 PM en el Pacífico, de los Estados Unidos.