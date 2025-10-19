    liga mx

    Así se juega y puedes ver la Jornada 14 de Apertura 2025

    A solo cuatro fechas por terminar el torneo regular, la Liga MX entra en zona de definición.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Por Liguilla directa! Así puedes ver Querétaro vs. Chivas de Liga MX

    El Apertura 2025 de la Liga MX en su calendario llega a su Jornada 14 del campeonato mexicano, donde se jugará la segunda y última fecha doble del semestre.

    El campeón Toluca sigue comoo líder del torneo tras golear a Querétaro como local, por lo que le saca tres puntos a Cruz Azul que derrotó 2-1 al América y se adueñó de la segunda posición.

    Chivas sigue con su gran repunte en la segunda parte de la temporada al vencer 2-0 a Mazatlán y meterse de lleno en la pelea por Liguilla directa.

    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 14 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX


    La actividad de la fecha 14 comienza el este martes 21 de octubre con cuatro partidos, mientras que el miércoles 22 habrá cinco encuentros para culminar la jornada.

    • América vs. Puebla

    El juego es este martes 21 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por ViX, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    • Necaxa vs. Cruz Azul

    Este partido es el martes 21 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por ViX y Claro Sports, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por ViX.

    • Mazatlán vs. Santos

    Este encuentro es el martes 21 de octubre a las 9:00 pm del CT de México por TV Azteca y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    • Monterrey vs. Juárez

    El juego es el martes 21 de octubre a las 9:00 pm del CT de México y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

    • Pachuca vs. Tigres

    El partido es este miércoles 22 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por FOX, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    • Querétaro vs. Chivas

    El encuentro es este miércoles 22 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por Caliente TV, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por ViX.

    • Tijuana vs. Toluca

    Este partido será el miércoles 22 de octubre a las 9:00 pm del CT de México por FOX y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    • Atlas vs. León

    Este duelo será el miércoles 22 de octubre a las 9:00 pm del CT de México y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

    • Pumas vs. Atlético de San Luis

    El duelo será el miércoles 22 de octubre a las 9:00 pm del CT de México y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

