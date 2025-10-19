El Apertura 2025 de la Liga MX en su calendario llega a su Jornada 14 del campeonato mexicano, donde se jugará la segunda y última fecha doble del semestre.

Chivas sigue con su gran repunte en la segunda parte de la temporada al vencer 2-0 a Mazatlán y meterse de lleno en la pelea por Liguilla directa.

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 14 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX



La actividad de la fecha 14 comienza el este martes 21 de octubre con cuatro partidos, mientras que el miércoles 22 habrá cinco encuentros para culminar la jornada.

América vs. Puebla

El juego es este martes 21 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por ViX, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Necaxa vs. Cruz Azul

Este partido es el martes 21 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por ViX y Claro Sports, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por ViX.

Mazatlán vs. Santos

Este encuentro es el martes 21 de octubre a las 9:00 pm del CT de México por TV Azteca y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Monterrey vs. Juárez

El juego es el martes 21 de octubre a las 9:00 pm del CT de México y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

Pachuca vs. Tigres

El partido es este miércoles 22 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por FOX, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Querétaro vs. Chivas

El encuentro es este miércoles 22 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por Caliente TV, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por ViX.

Tijuana vs. Toluca

Este partido será el miércoles 22 de octubre a las 9:00 pm del CT de México por FOX y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Atlas vs. León

Este duelo será el miércoles 22 de octubre a las 9:00 pm del CT de México y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

Pumas vs. Atlético de San Luis