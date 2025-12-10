Futbol Sergio Ramos con ofertas de dos gigantes europeos El defensor central que dejó recientemente a Rayados podría jugar en enero en la Premier League o en la Serie A y busca estar en el Mundial 2026.

Por: Omar Carrillo

El adiós de Sergio Ramos del futbol mexicano no se dio de la mejor manera. Fue anunciado con un par de semanas de anterioridad y confirmado por él mismo al momento que Rayados quedó fuera de la Liguilla de la Liga MX.

Y el español a unos días de su despedida ya tiene un par de ofertas para continuar su carrera.

A ojos vistos, el defensa central no está pensando en el retiro si no en ser parte de su selección para el Mundial de 2026 para ello en enero, según reveló la Cadena Ser de España, ya tiene alguna oferta del Manchester United de la Premier League.

Mientras que en Italia se asegura que el AC Milan, donde juega el delantero mexicano Santiago Gimenez, también lo busca para redondear su plantilla.

Rubenn Amorim, el técnico de los Red Devils, estaría buscando alguien de la experiencia de Ramos, de 39 años, para complementar a un grupo de defensas talentosos, pero inexpertos.

Mientras, lo del calcio sería bien visto por el propio jugador porque podría reencontrarse con Luka Modric con quien ya ha ganado cuatro Champions League.

De cualquier manera, lo que buscaría Ramos es regresar al ritmo competitivo de Europa en la búsqueda de un sitio en la selección española para el Mundial del 2026.