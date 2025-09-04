Video Neymar sufre nueva lesión y su regerso con Brasil está en duda

Las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026 acaparan la agenda futbolística de este jueves 4 de septiembre. Por supuesto, las más llamativas las de la UEFA y las de la Conmebol. Además hay que agregar el tan esperado kickoff de la NFL.

En Europa destacan partidos de muy alto calbre como Noruega vs. Finlandia, Países Bajos vs. Polonia, Eslovaquia vs. Alemania y Bulgaria vs. España.

PUBLICIDAD

Mientras en la Conmebol están muy cerca de conocer a todos los participantes de la zona para la Copa del Mundo y destacan los duelos Argentina vs. Venezuela y Brasil vs. Chile.

En la Concacaf, veremos un clásico de Centroamérica cuando se enfrenten Guatemala y El Salvador.

Finalmente, la NFL dará su esperado kickoff de la NFL cuando Dallas Cowboys enfrente a Philadelphia Eagles.

Partidos de hoy jueves 4 de septiembre del 2025

Eliminatorias UEFA

- Noruega vs. Finlandia - El partido inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

- Países Bajos vs. Polonia - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a las 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

- Eslovaquia vs. Alemania - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a las 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

- Bulgaria vs. España - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a las 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

Eliminatorias Conmebol

- Argentina vs. Venezuela - El partido inicia a las 5:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:30 pm ET, a las 6:30 pm CT y a las 4:30 am PT. El juego lo podrás ver en ViX tanto en México como en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

- Uruguay y Colombia - El partido inicia a las 5:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:30 pm ET, a las 6:30 pm CT y a las 4:30 am PT.

- Brasil vs. Chile - El partido inicia a las 6:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:30 pm ET, a las 7:30 pm CT y a las 5:30 am PT. El juego lo podrás ver en ViX tanto en México como en Estados Unidos.

Eliminatorias Concacaf

- Guatemala vs. El Salvador - El partido inicia a las 8:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 am PT.

NFL

- Cowboys vs. Eagles - El partido inicia a las 6:20 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:20 pm ET, a las 7:20 pm CT y a las 5:20 am PT. El juego lo podrás ver en México por Canal 9.