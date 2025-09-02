    Mundial 2026

    Las selecciones que pueden clasificar al Mundial 2026 en la fecha FIFA de septiembre

    Las eliminatorias de la Conmebol terminarán de repartir sus sitios para el Mundial del 2026.

    Por:
    TUDN
    Video ¡Cuenta regresiva! Las selecciones que pueden sellar boleto a 2026 en septiembre

    Empieza a cobrar forma y fondo, y un grupo importante de representativos nacionales podría clasficarse al Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

    De la Conmebol, Argentina, Ecuador y Brasil tienen asegurado su sitio para el evento.

    Quedan tres lugares directos que se repartirán entre Uruguay, Paraguay y Colombia, Venezuela puede avanzar también de forma directa o pelear un con Bolivia y Perú por el repechaje

    El único equipo eliminado hasta el momento de esa confederación es Chile.

    La UEFA inició sus eliminatorias en marzo, seis de los 12 grupos y los otros seis empezarán en esta fecha FIFA por lo que aún no repartirá lugares, pero el más cercano de todos es Noruega con 12 puntos en el Grupo I.

    Desde África, ocho selecciones pueden asegurar posición en la justa. Todas los equipos fueron divididos en nueve sectores y los vencedores de cada estarán en la competencia.

    Egipto, Sudáfrica, Cabo Verde, Marruecos, Túnez, Ghana, Costa de Marfil y Argelia pueden hacerlo.

    En Asia, la etapa de Play-offs, que definen dos selecciones más, además de las seis que ya tienen su puesto, y un repechaje se juega a partir de octubre.

    Finalmente, la Concacaf, confederación de donde son los tres anfitriones, aún está lejos de repartir los tres asientos directos más y el repechaje a los que tiene derechos.

    Los clasificados al Mundial hasta el momento

    Hasta la fecha han clasificado 13 selecciones al Mundial del 2026: México, Estados Unidos y Canadá como anfitriones. Japón, Nueva Zelanda, Irán, Argentina, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Autralia, Brasil y Ecuador ha ganado su puesto en sus eliminatorias.

    Video ¡Partidazos! España, Alemania y Países Bajos en acción en las Eliminatorias UEFA

