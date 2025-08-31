futbol
Partidos de hoy domingo 31 de agosto: Liga MX, mexicanos en Europa y Messi va por otro título
Gran cierre del fin de semana con partidos de relevancia tanto en América como en Europa.
Fernando Vázquez.
Los partidos de hoy domingo 31 de agosto se presentan como un gran cierre para el fin de semana deportivo en donde hay incluso definición de título con la Leagues Cup y con Lionel Messi de por medio.
Además, la Liga MX cierra su actividad de la Jornada 7 en donde destaca la presencia de Pumas que tiene pendiente todavía explotar con sus refuerzos.
Por si fuera poco, el Barcelona entra en escena en el plano europeo en donde también hay actividad de mexicanos en el viejo continente, todo para cerrar no solamente el fin de semana, sino también el mes de agosto.
PARTIDOS HOY DOMINGO 31 DE AGOSTO EN VIVO
-SUPERLIGA DE RUSIA
- Lokomotiv vs. Krylya (César Montes): 6:45 am del centro de México, 8:45am ET, 5:45am PT.
-PREMIERSHIP DE ESCOCIA
- Dundee vs. Dundee United (César Garza, Víctor López y Antonio Portales): 7:00 del centro de México, 9am ET, 6am PT.
-SUPERLIGA DE TURQUÍA
- Gençlerbirliği vs. Fenerbahçe (Edson Álvarez): 10:00 del centro de México, 12pm ET, 9am PT.
-SUPERLIGA DE DINAMARCA
- Randers vs. Copenhague (Rodrigo Huescas): 10:00 del centro de México, 12pm ET, 9am PT.
-PROLEAGUE DE BÉLGICA
- Union Saint-Gilloise vs. Anderlecht ('Chino' Huerta): 10:30 del centro de México, 12:30pm ET, 9:30am PT.
-SERIE A DE ITALIA
- Genoa vs. Juventus (Johan Vásquez): 10:30 del centro de México, 12:30pm ET, 9:30am PT.
-SUPERLIGA DE GRECIA
- AEK vs. Asteras (Orbelín Pineda): 11:00 del centro de México, 1pm ET, 10am PT.
-LALIGA DE ESPAÑA
- Rayo Vallecano vs. Barcelona: 13:30 del centro de México, 3:30pm ET, 12:30pm PT.
-LEAGUES CUP
- LA Galaxy vs. Orlando City (tercer lugar): 15:00 del centro de México, 5pm ET, 2pm PT.
- Seattle Sounders vs. Inter Miami (Final): 18:10 del centro de México, 8:10pm ET, 5:10pm PT.
-LIGA MX
- Pumas vs. Atlas: 16:00 del centro de México, 6pm ET, 3pm PT.
- Tijuana vs. Necaxa: 21:00 del centro de México, 11pm PET, 8pm PT.