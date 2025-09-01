    Liga MX Femenil

    Partidos de hoy lunes 1 de septiembre, Liga MX Femenil cierra su jornada 9

    Estos son los juegos que pueden llamar tu atención este inicio de mes en el mundo deportivo.

    Por:
    TUDN.
    Video Resumen | América liga octavo triunfo en la Liga MX Femenil

    Con el inicio del parón mundial por la fecha FIFA y los encuentros de Selecciones Nacionales, este lunes 1 de septiembre podremos disfrutar del futbol femenil en México.

    La Liga MX Femenil cierra su jornada 9 del Apertura 2025 con dos juegos de gran calidad, uno será en Guadalajara y el otro en Torreón.

    Las de la Universidad buscarán regresar a la CDMX con el triunfo en sus manos, ya que las volvería a colocar en los primeros puestos de la clasificación, mientras que los otros tres equipos necesitan urgente de la victoria para salir del fondo de la tabla.

    Además, hay una larga lista de partidos en la MLB para los amantes del béisbol de la Gran Carpa, la actividad tendrá 13 juegos.

    PARTIDOS DE HOY 1 DE SEPTIEMBRE

    Liga MX Femenil


    • Atlas vs. Mazatlán. El juego se disputará en el Estadio Jalisco, iniciando a las 18:00 horas del Centro de México, 20:00 horas del Este y 17:00 del Pacífico en Estados Unidos.
    • Santos Laguna vs. Pumas. Este partido se jugará en el TSM, la patada inicial será a las 20:00 horas del Centro de México, 22:00 horas del Este y 19:00 horas en el Pacífico para Estados Unidos.

    MLB

    La actividad iniciará a las 11:05 horas del Centro de México, 13:05 del Este y 10:05 del Pacífico en Estados Unidos.


    • Nationals vs.Marlins
    • Reds vs. Blue Jays
    • Tigers vs. Mets
    • Texans vs. Guardians
    • Twins vs. White Sox
    • Astros vs. Angels
    • Cardinals vs. Athletics
    • Cubs vs. Braves
    • Brewers vs. Phillies
    • Rockies vs. Giants
    • Padres vs. Orioles
    • Rays vs. Mariners
    • Diamondbacks vs. Rangers.

