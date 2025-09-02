Partidos hoy martes 2 de septiembre: inicia pausa por Fecha FIFA

Video Convocatoria sorpresa: el Tri no repite a los de la Copa Oro

Este martes 2 de septiembre de 2025, las ligas del mundo paran para dar lugar a la Fecha FIFA de septiembre de cara al Mundial 2026.

La Liga MX finalizó su Jornada 7 con los mismos punteros encabezados por Monterrey seguido de América, Cruz Azul, Tigres y Toluca.

Las ligas más importantes del planeta descansarán dos semanas para dar paso a la recta final de las eliminatorias.

PARTIDOS AMISTOSOS DE MÉXICO EN LA FECHA FIFA DE SEPTIEMBRE

La Federación Mexicana de Futbol dio a conocer que la Selección Mexicana enfrentará a sus similares de Japón y República de Corea en septiembre como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El sábado 6 de septiembre, México enfrentará a Japón en el Oakland-Alameda County Coliseum en el norte de California, donde el Tri jugó por última vez en el 2011 y se alzó con la victoria 3-1 sobre Paraguay ante 50 mil aficionados.

Tres días después, el martes 9 de septiembre, el Tri se enfrentará a la República de Corea en una sede aún por anunciarse.

HISTORIAL DE PARTIDOS DE MÉXICO VS. JAPÓN

Total de partidos: 6

México lidera la serie con 5 victorias, 0 empates, 1 derrota

Goles marcados: MEX 11 / JPN 6

Último partido: MEX 2 - JPN 0 / 17 de noviembre de 2020 / amistoso / Graz, Austria

Ranking de FIFA actual de Japón: 15º (#1 en Asia)

HISTORIAL DE PARTIDOS DE MÉXICO VS. COREA