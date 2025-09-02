    Futbol

    Partidos hoy martes 2 de septiembre: inicia pausa por Fecha FIFA

    El mundo se alista para el cierre de las eliminatorias de cara al Mundial 2026.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Convocatoria sorpresa: el Tri no repite a los de la Copa Oro

    Este martes 2 de septiembre de 2025, las ligas del mundo paran para dar lugar a la Fecha FIFA de septiembre de cara al Mundial 2026.

    La Liga MX finalizó su Jornada 7 con los mismos punteros encabezados por Monterrey seguido de América, Cruz Azul, Tigres y Toluca.

    Las ligas más importantes del planeta descansarán dos semanas para dar paso a la recta final de las eliminatorias.

    PARTIDOS AMISTOSOS DE MÉXICO EN LA FECHA FIFA DE SEPTIEMBRE

    La Federación Mexicana de Futbol dio a conocer que la Selección Mexicana enfrentará a sus similares de Japón y República de Corea en septiembre como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

    El sábado 6 de septiembre, México enfrentará a Japón en el Oakland-Alameda County Coliseum en el norte de California, donde el Tri jugó por última vez en el 2011 y se alzó con la victoria 3-1 sobre Paraguay ante 50 mil aficionados.

    Tres días después, el martes 9 de septiembre, el Tri se enfrentará a la República de Corea en una sede aún por anunciarse.

    HISTORIAL DE PARTIDOS DE MÉXICO VS. JAPÓN

    • Total de partidos: 6
    • México lidera la serie con 5 victorias, 0 empates, 1 derrota
    • Goles marcados: MEX 11 / JPN 6
    • Último partido: MEX 2 - JPN 0 / 17 de noviembre de 2020 / amistoso / Graz, Austria
    • Ranking de FIFA actual de Japón: 15º (#1 en Asia)
    HISTORIAL DE PARTIDOS DE MÉXICO VS. COREA

    • Total de partidos: 14
    • MEX lidera la serie con 8 victorias, 2 empates y 4 derrotas
    • Goles marcados: MEX 29 / KOR 18
    • Último partido: MEX 3 - KOR 2 / 14 de noviembre de 2020 / amistoso / Wiener Neustadt, Austria
    • Ranking de FIFA actual de la República de Corea: 23º (#3 en Asia)

